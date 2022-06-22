كلية الملك خالد العسكرية شروط تقديم الجامعيين ، أعلنت وزارة الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية عن موعد التقديم لتسجيل دفعة جديدة من الجامعيين عبر بوابة القبول لكلية الملك خالد العسكرية ، وذلك للترشح علي دورة الضباط الجامعيين للعام الجديد 1444 هـ ، ومن خلال فقرات مقال اليوم نستعرض لحضراتكم أهم شروط التقديم وطريقة التسجيل في دورة الضباط بكلية الملك خالد بالخطوات عبر الموقع الإلكتروني ، وكانت وزارة الحرس الوطني قد أعلنت الساعة الخامسة من مساء أمس الثلاثاء 21/6/2022 عبر حسابها الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن موعد فتح باب التسجيل للعام الدراسي 1444هـ لحملة الشهادة الجامعية ، وللاطلاع على التعليمات يجب زيارة الرابط الخاص بالتقديم ⁦.kkmar.gov.sa

كلية الملك خالد العسكرية شروط تقديم الجامعيين

تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين في الفترة المقبلة وفق شروط التسجيل :

ضمن شروط كلية الملك خالد ، التقديم للدور الجديدة متاح للسعوديين فقط شرط الاقامة الدائمة والنشأة في المملكة. فضلاً عن ذلك ، يستثني من شرط النشأة من تربي مع والديه في خدمة المملكة بالخارج.

يشترط حصول المتقدمين علي الشهادات الجامعية بما يطابق التخصصات المطلوبة.

بالإضافة إلي هذا يجب أن يكون المتقدم لائق طبياً وبدنياً وخال من أي أمراض مزمنة أو جلدية تمنعه من أداء مهامه.

كذلك ، لا يتخطى سن المتقدمين الـ 27 سنة و 30 سنه للتخصصات الطبية كحد أقصي.

أما بالنسبة للتخصصات الطبية ، فيستوجب الحصول على رخصة الهيئة السعودية للتخصصات الطبية وتكون سارية المفعول.

يلتزم المتقدمين بحضور كافة الاختبارات والمقابلات الشخصية مع اجتيازها للقبول.

مع العلم أن ، بعض التخصصات تطلب شهادة اجتياز اختبار القدرات العامة الذي يجريه المركز الوطني للقياس للتخصصات النظرية.

لا يقبل طلب أي متقدم متزوج من غير سعودية.

اجتياز اختبار كفاءة اللغة الإنجليزية steep.

خطوات التقديم في دورة الضباط بكلية الملك خالد العسكرية

طريقة القبول في كلية الملك خالد العسكرية ، وفق الإعلان الخاص بتقديم الجامعيين علي دورة الضباط للعام الجديد 1444 هـ :

يبدأ التقديم اعتباراً من تاريخ الأحد 26 / 6 / 2022 والموافق 27 / 11 / 1443 هـ اعتباراً من الساعة 10 صباحاً. ينتهي التقديم يوم الخميس 30 / 6 / 2022 م الموافق 1 / 12 / 1443 هـ الساعة 11 صباحاً. ويتم التقديم عن طريق رابط بوابة التقديم لكلية الملك خالد العسكرية. نقوم بتسجيل الدخول عبر بوابة أبشر أو من خلال النفاذ الوطني الموحد ، ثم الضغط علي عبارة القبول والتسجيل للجامعيين. بعد ذلك نتابع بملأ بيانات استمارة التقديم الإلكتروني. بعدها ، نقوم بقراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها. أخيراً يتم الضغط علي إرسال ، مع مراعاة طباعة الطلب والاحتفاظ برقمه للمراجعة به.

ويجري الإعلان لاحقاً عن تقديم حملة الثانوية العامة ، كذلك يمكن الاطلاع علي خطوات تقديم الجامعيين في كلية الملك فهد الأمنية 1443 هـ.

التخصصات المطلوبة لكلية الملك خالد 1444 هـ