نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد العربي 1443 في المقال التالي
زادت معدلات البحث من جانب المواطنين السعوديين عن كيفية إجراء خدمة رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد العربي السعودي على محرك البحث “جوجل”، وتثعد هذه الخدمة أحد أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة العدل السعودية بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي، ويتم تنفيذ هذه الخدمة بعدما يقدم المواطن ما يثبت أنه قام بسداد كافة الديون التي تسببت في صدور قرار الإيقاف، ومن الجدير بالذكر أن وزير العدل أصدر المعالجة التنظيمية لإيقاف الخدمات على أن يكون المنع فقط على التعامل المالي ما عدا مبالغ حسابات العملاء الذين قد صدر ضدهم أحكام قضائية، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كيفية رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً من مؤسسة النقد كما وضحنا لكم في مقال سابق نموذج تقديم شكوى لمؤسسة النقد، فإلى نص المقال.
رفع إيقاف الخدمات مؤقتاً مؤسسة النقد
في حالة عدم سداد المواطن للمستحقات المالية الملزم بدفعها يتم وقف الخدمات المؤقتاً والخدمات العامة، ونوضح لكم الآن كيفية رفع الإيقاف المؤقت إلكترونياً عبر الخطوات التالية:
- أولاً عليكم الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة إنجاز الإلكترونية.
- ثانياً قم بالضغط على خدمات تنفيذ قم انقر على ايقونة المزيد.
- ثالثاً قم بالضغط على “طلباتي”.
- رابعاً قم بتسجيل الدخول.
- خامساً قم بالضغط على خيار “رفع إيقاف الخدمات”
- سادساً وضح سبب كتابة الطلب.
- سابعاً قم بالنقر على “إرسال”.
رفع إيقاف الخدمات محكمة التنفيذ
يُمكنكم طلب رفع إيقاف الخدمات من محكمة التنفيذ عبر الخطوات التالية:
- أولاً قم بالتوجه إلى محكمة التنفيذ.
- ثانياً قم بتقديم كل الأوراق والمستندات التي تثبت أنك قد سددت كافة المستحقات المالية.
- ثالثاً ادخل كافة البيانات المطلوبة.
- رابعاً تراجع المحكمة الطلب وإما أن تقبل الطلب أو ترفضه.
وأخيراً نكون قد انتهينا من كتابة هذه المقالة وأضفنا بها كافة المعلومات والتفاصيل المتربطة بهذا الموضوع الهام ونرجو ونتمنى أن يكون حاز على إعجابكم، وفي حالة رغبتكم بالتواصل معنا للسؤال أو الإستفسار يُمكنكم مراسلتنا عبر التعليقات بالأسفل وترك أسئلتكم وسنقوم بالرد علي جميع أسئلتكم في أسرع وقت ممكن
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