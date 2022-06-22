ابسط الطرق لفتح حساب جاري لدي بنك الراجحي بشكل الكتروني من خلال ابشر 2022

من داخل الوطن العربي لا يعرف مصرف الراجحي ومدي اهمية وجود هذا المصرف داخل المملكة العربية السعودية والوطن العربي أجمع . كذلك فأن مصرف الراجحي معروف بثقة كافة الملايين من العملاء من مواطني المملكة العربية السعودية بل والمقيمين بها أيضا . مصرف الراجحي يعد الأضخم عربيا من حيث الخدمات المقدمة من خلاله . حيث يعمل بنك الراجحي دوما على توفير الكثير من الخدمات المتنوعة والرائعة . والتي تعمل على مساعدة كافة أبناء الوطن السعودي وكذلك المقيمين على الأراضي السعودية . حيث أنه يعمل أيضا على توفير البرامج التمويلية التي تناسب كل عميل وذلك طبقا للشروط والضوابط . ويعد هو الأكثر انتشارا داخل المملكة العربية السعودية ومن اهم مميزات مصرف الراجحي ان كافة المعاملات التمويلية الخاصة به تتبع احكام الشريعة الاسلامية وتتفق مع ضوابطها وشروطها . حيث يتواجد أكثر من فرع داخل المملكة يغطي كافة احتياجات المواطن السعودي الميل هذا البنك . نتحدث اليوم من خلال مقالتنا تلك لكل من يتسائل كيفية فتح حساب جاري على مصرف الراجحي لكي يكون أحد العملاء المتميزين داخل بنك الراجحي . وسوف نعرض هذا الأمر بكل سهولة . وكذلك طريقة التسجيل بصورة الكترونية وذلك دون أن يحتاج المتقدم الي فتح حسابه اللجوء الى الذهاب الى أي فرع من فروع مصرف الراجحي .

بصورة بسيطة تعرف على اسهل خطوات فتح حساب جاري من مصرف الراجحي

ومن جانبه فقد قام مصرف الراجحي داخل المملكة العربية السعودية بإطلاق خدمة جديدة . والتي تساعد كافة المتقدمين في فتح حساب جاري للعملاء بشكل الكتروني . وكان الهدف من إنشاء تلك الخدمة هو مساعدة العملاء في توفير وقتهم وجهدهم . وذلك دون الحاجة الى الذهاب الى أي فرع . كذلك أن فتح حساب جاري لدى بنك الراجحي يضيف مميزات أخرى . وذلك من خلال موقع مصرف الراجحي الرسمي . تابع الخطوات الاتية لكي تتعرف كيفية فتح حساب جاري .

اولا / على المتقدم الولوج إلى الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي .

ثانيا / كذلك انقر مباشرة على فتح حساب.

ثالثا / كل ماعلي المتقدم فعله هو كتابة كافة بياناته الشخصية والمطلوبة منه بصورة صحيحة. وكذلك رقم الهاتف المحمول الخاص بالعميل .

رابعا / يجب أن يقوم المتقدم على فتح حساب جاري أن يقوم بتوثيق بياناته المدخلة من خلال النفاذ الوطني الموحد منصة أبشر.

خامسا / وعند الانتهاء من تسجيل البيانات الخاص بك سوف تأتي إليك رسالة نصية تحتوي في فحواها على جميع بيانات حسابك الجديد .

سادسا / ومن خلال انتهائه من عملية التسجيل يتمكن العميل من الحصول على خدمات متنوعة ورائعة وتلك أحد المميزات من خلال المنصة الإلكترونية للمصرف .

سابعا / وكذلك يتمكن العميل من الحصول على بطاقة مدى للصرف الآلي . وذلك عن طريق أحد أجهزة الخدمة الذاتية الموجودة في أي فرع من فروع مصرف الراجحي.

ونتمني ان نكوم قد وفقنا في عرض كيفية فتح حساب جاري لدي بنك الراجحي بصورة بسيطة . وأن تكونوا قد استفدتم منها لكم منا دوام النجاح والتوفيق عبر موقعنا المتميز دوما موقع ثقفني .