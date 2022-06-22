للسعوديين 50 ألف ريال بدون كفيل بأقساط ميسرة بدون تحويل الراتب بموافقة فورية

للمواطنين السعوديين 50 ألف ريال سعودي بموافقة فورية عند طلب التمويل الشخصي الميسر المقدم من تمويل إمكان الراجحي بالمملكة العربية السعودية حيث كسبت شركة إمكان شقة العملاء السعوديين بسبب ما تقدمه من خدمات تمويلية متعددة ومنها التمويل الشخصي والتمويل الإضافي للأفراد ولكن بعد توفير كافة الأحكام والضوابط المطلوبة ومنها توفير الدخل الشهري الذي يساوي 4 آلاف ريال سعودي على الأقل مع توفير العمر المناسب الذي يبدأ من خمسة وعشرون عام وغيرها من الشروط اللازمة للتمويل للحصول على تمويل شخصي سريع بأقساط ميسرة لكافة العملاء السعوديين لمدة 60 شهر بدون الحاجة إلى كفيل كذلك بدون تحويل الراتب الشهري عن طريق شركة إمكان للتمويل في المملكة العربية السعودية.

الشروط الواجبة للحصول على التمويل الميسر عبر شركة إمكان

في الفترة الأخيرة شركة إمكان تقدم التمويل الشخصي الميسر بالتعاون مع مصرف الراجحي السعودي بموافقة فورية بدون كفيل وبدون تحويل للراتب الشهري بفترة سداد ميسرة حتى 60 شهر لجميع العملاء ولكن بعد توفير جميع الضوابط والشروط اللازمة للموافقة الفورية على التمويل الشخصي المتاح الآن للمواطنين السعوديين كما يلي:

يشترط التمويل الميسر توفير فترة خدمة عمل تبدأ من ستة أشهر فأكثر من ذلك إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية.

لابد من توفير الحد الأدنى للراتب الشهري الذي يبدأ من 4000 ريال سعودي فأكثر من ذلك بعد الأتفاق مع تمويل شركة إمكان التابع إلى مصرف الراجحي السعودي بالمملكة.

يجب أن يكون المتقدمين حاصلين على الجنسية السعودية وعمرهم من 25 سنه حتى 60 سنه فقط لا غير بموافقة الشركة.

كذلك لا يشترط التمويل الشخصي الميسر التابع إلى شركة إمكان للتمويل توفير جهة العمل سواء كان قطاع خاص أو حكومي بالسعودية.

كافة مزايا طلب التمويل الشخصي الميسر عبر شركة إمكان