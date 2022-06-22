استعلام عن إصدار إقامة برقم الحدود بدون أبشر 1443

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين والمقيمين عن كيفية استعلام عن إصدار إقامة برقم الحدود بدون أبشر على محرك البحث “جوجل”، وقد أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية إصدار إقامة من خلال مصلحة الهجرة والجوازات بإستخدام رقم الحدود، وتتم هذه العملية بشكل إلكتروني بسيط في إطار حرص الوزارة على تقديم خدماتها إلى المواطنين السعوديين والمقيمين إلكترونياً طبقاً لرؤية السعودية 2030م والتي تهدف إلى تطوير التحول الرقمي والإعتماد على الرقمنة بدلاً من الإجراءات الروتينية والورقية التي تأخذ وقت كثير، ونكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم طريقة الإستعلام عن إصدار إقامة برقم الحدود كما وضحنا لكم في مقال سابق كيفية الإستعلام عن صلاحية هوية مقيم، فإلى نص المقال.

استعلام عن إصدار إقامة برقم الحدود

يُمكنك استخدام رقم الحدود الخاص بك في إجراء الإستعلام عما إذا كانت قد صدرت الإقامة الخاص بك أم لا، ونوضح لكم الآن كافة الخطوات اللازمة للإستعلام عن إصدار إقامة إلكترونياً كالتالي:

أولاً يجب عليك الدخول إلى خدمة نقل وافد برقم الحدود في الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

في الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية. ثانياً قم بالنقر على “تسجيل مستخدم جديد”.

ثالثاً ادخل البيانات المطلوبة مثل رقم الحدود وتاريخ الميلاد بالهجري ورمز التحقق المرئي والإسم ولقب العائلة.

وأخيراً إذا ظهر لك أن رقم الإقامة هو نفسه رقم الحدود فهذا يشر إلى أن الإقامة لم تصدر حتى الآن.

وإذا كان رقم الإقامة مختلف عن رقم الحدود فهذا يشير إلى أنه تم إصدار الإقامة.

شروط الإستعلام عن إقامة برقم الحدود

وضعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بعض الشروط اللازم توافرها في كل من يريد إصدار إقامة، ونوضح لكم الشروط كالتالي: