انت الان تتابع خبر هبوط عنيف لأسعار الذهب في عمان لهذا السبب المفاجئ .. ويصل إلى هذا الحد الأدنى لأول مرة في تعاملات اليوم! والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - حققت اسعار الذهب في عمان اليوم (الاربعاء) انخفاضا كبيرا وذلك مقارنة بأسعار امس ، حيث سجل عيار 21 مبلغ 19.76 ريال.

وسبب هذا الهبوط هو تراجع نسبة الطلب وتراجع اسعار الذهب عالميا حيث بلغ متوسط اسعار الذهب بأسواق المال في سلطنة عمان بالريال العماني كما تم توضيحه في الجداول التالي:

ملحوظة: ان لأسعار هذه سوف تأتي وفقا لأجل وقت الجلسة التي يتم التداول فيها ، كما إنها تختلف من محل لاخر: