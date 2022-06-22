توضيح هام من الموارد البشرية السعودية حول حقيقة رجوع المساعدة المقطوعة 1443

ولحد الساعة لم تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أي تصريح بهذا الخصوص، وتعتبر من أهم فرص الدعم التي تقدمها حكومة السعودية للأسر المحتاجة وذوي الدخل المحدود، ولكن بالمقابل هناك شروط محددة يجب أن تتوفر في المستفيدين.

*حقيقة رجوع المساعدة المقطوعة 1443:

بعدما عرضنا لكم في الفقرة السابقة حقيقة رجوع المساعدة المقطوعة 1443، لا بد من ذكر آلية التقديم للمساعدات المقطوعة في حال تم فتح أبواب التقديم من طرف وزارة الموارد، ويكون هذا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

ـ بداية يجب أن يقوم المتقدم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد على الإنترنت.

ـ في الخطوة الموالية يكتب كل من رقم السجل المدني بالإضافة إلى ركز التحقق المرئي.

ـ يتوجب عليه أن يقوم بالنقر على زر الاستعلام في الموقع، وينتظر للحظات لكي تظهر له التفاصيل التي يرغب في الحصول عليها.

ـ يمكن للمواطنين الاتصال برقم خدمة العملاء التالي 19911 للتعرف على معلومات أكثر.

*شروط المساعدة المقطوعة:

من أهم شروط المساعدة المقطوعة التي نصت عليها وزارة الموارد نذكرها لكم فيما يلي من النقاط:

ـ يجب أن يكون الشخص سعودي الجنسية ومقيما في أراضيها بشكل دائم

ـ ومن الضروري أيضا أن يكون من الفئات المستحقة مثل الأيتام والأرامل والمطلقات والعاجزين عن العمل

ـ أن يثبت المتقدم عدم قدرته على العمل، ويكون عمره أقل من خمسة وثلاثون عاما

ـ كما لا يجب أن يكون لديه عقار ذا قيمة كبيرة أو سجل تجاري

ـ لا يجب أن يزيد الدخل الشهري الخاص بالشخص الراغب في الاستفادة عن 8650 ريال، وإن كان متزوجا لا يكون دخله أكثر من 3000 ريال.