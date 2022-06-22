الكشف عن سبب وفاة مضيف جوي سعودي في 'أميركا'.. وال مفاجأة التي تقشعر لها الأبدان بشأن ما طلبه من زوجته في آخر اتصال بينهما!

وكشف رضا العمودي من أقرباء المضيف الجوي قصي، إن قصي كان متوجها إلى جدة وقبل موته بيوم طلب من زوجته أن توقظه لاجل ان يصلي الفجر وعند اتصالها لم يتم الرد.

وأوضح أن زوجته كررت الاتصال عليه لإيقاظه على صلاة الظهر وعند عدم رده تم التواصل مع أصدقائه في لوس انجلوس، الذين اتجهوا إلى موقع سكنه ليفاجأوا بوفاته بسكتة قلبية وأنه توفي خلال النوم.

وأضاف: "قصي عُرف عنه الطيب والأخلاق العالية ومحبة عمل الخير".

يذكر أن المتوفى تمت الصلاة عليه في مسجد الثنيان في جدة أمس بعد صلاة العصر، وتم الدفن في مقبرة الرويس.