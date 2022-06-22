الكشف عن موعد إزالة حي الربوة والعزيزية والرحاب والأحياء العشوائية في جدة السعودية.. تفاصيل

*طريقة تقديم طلب تعويض إزالة الأحياء العشوائية

بالإمكان أن تقوم بتقديم طلب للحصول على تعويض عن إزالة الأحياء الشعبية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

ـ أولا يجب الدخول على رابط موقع أمانة جدة الإلكتروني.

ـ بعد ذلك قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة منك.

ـ كذلك من الممكن أن تقوم بزيارة مقر أمانة جدة وتقديم طلب التعويض.

ـ بعد ذلك سيتم مراجعة الطلب وبحث أهلية الطلب وتقدير قيمة التعويض الهد للمتضرر.

ـ بعد ذلك قم بتحويل الطلب بعد الموافقة إلى هيئة العقارات.

ـ وسوف يتم صرف التعويضات عن إزالة العقارات في الأحياء العشوائية.

*المستندات والأوراق المطلوبة لتقوم بتقديمها:

ـ إحضار صورة من الصك الشرعي أو الوثيقة.

ـ إحضار بيانات مالك العقار وصورة من الهوية الوطنية.

ـ إحضار صورة من فاتورة مرافق كهرباء او مياه حديثة للعقار.

ـ يلزم تصوير المبني من الخارج بصورة فوتوغرافية.

ـ إحضار رقم آيبان الحساب البنكي لمالك العقار.

ـ إحضار صورة جوية لموقع العقار الصادر له قرار الازالة.

ـ إحضار رقم التوثيق الخاص بإخلاء العقار.

*موعد إزالة حي الربوة والعزيزية والرحاب:

ـ بالنسبة لموعد إزالة حي الربوة العشوائي فى جدة سيتم ارسال اشعار السكان بالإخلاء يوم 11 يوليو 2022 وبدء الهدم فى الخامس من أغسطس 2022.

ـ أما بالنسبة الى موعد الهدد فى حي العزيزية سيبدأ فى موعد 21 يوليو 2022.

ـ وسيكون حي الرحاب فى نفس الموعد.

ـ ثم سيتم إزالة عدد 12 حي عشوائي.