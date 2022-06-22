انت الان تتابع خبر الكشف عن موعد إزالة حي الربوة والعزيزية والرحاب والأحياء العشوائية في جدة السعودية.. تفاصيل والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - الكثير من الأشخاص يتساءلون عن المواعيد التي سيتم فيها إزالة حي الربوة والعزيزية والرحاب ومواعيد هدد 12 حي جديد عشوائي في جدة، كما يتساءل الكثير من الأشخاص حول المستندات المطلوبة من ليتمكنوا من الحصول على التعويض الخاص بهم وشروط أمانة جدة، بالإضافة إلى آخر موعد للهد وهو ما سنقوم بشرحه في المقال.
*طريقة تقديم طلب تعويض إزالة الأحياء العشوائية
بالإمكان أن تقوم بتقديم طلب للحصول على تعويض عن إزالة الأحياء الشعبية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:
ـ أولا يجب الدخول على رابط موقع أمانة جدة الإلكتروني.
ـ بعد ذلك قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة منك.
ـ كذلك من الممكن أن تقوم بزيارة مقر أمانة جدة وتقديم طلب التعويض.
ـ بعد ذلك سيتم مراجعة الطلب وبحث أهلية الطلب وتقدير قيمة التعويض الهد للمتضرر.
ـ بعد ذلك قم بتحويل الطلب بعد الموافقة إلى هيئة العقارات.
ـ وسوف يتم صرف التعويضات عن إزالة العقارات في الأحياء العشوائية.
*المستندات والأوراق المطلوبة لتقوم بتقديمها:
ـ إحضار صورة من الصك الشرعي أو الوثيقة.
ـ إحضار بيانات مالك العقار وصورة من الهوية الوطنية.
ـ إحضار صورة من فاتورة مرافق كهرباء او مياه حديثة للعقار.
ـ يلزم تصوير المبني من الخارج بصورة فوتوغرافية.
ـ إحضار رقم آيبان الحساب البنكي لمالك العقار.
ـ إحضار صورة جوية لموقع العقار الصادر له قرار الازالة.
ـ إحضار رقم التوثيق الخاص بإخلاء العقار.
*موعد إزالة حي الربوة والعزيزية والرحاب:
ـ بالنسبة لموعد إزالة حي الربوة العشوائي فى جدة سيتم ارسال اشعار السكان بالإخلاء يوم 11 يوليو 2022 وبدء الهدم فى الخامس من أغسطس 2022.
ـ أما بالنسبة الى موعد الهدد فى حي العزيزية سيبدأ فى موعد 21 يوليو 2022.
ـ وسيكون حي الرحاب فى نفس الموعد.
ـ ثم سيتم إزالة عدد 12 حي عشوائي.