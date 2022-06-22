سعر الذهب يواصل تراجعه في السعودية ويصل مستوى غير مسبوق اليوم الأربعاء، 22/حزيران/2022.. أحدث سعر

هذا ويسبب التراجع الضعيف تغيرا في سعر الذهب في السعودية اليوم عن ما سجلته البورصة صباح أمس الثلاثاء، بينما يمر الذهب في السعودية بفترة تردد.

وفيما يلي قائمة سعر الذهب في السعودية الأربعاء 22-6-2022 بعد انخفاضه عن أمس بتغير ريال سعودي واحد بينما مقدار الانخفاض ضعيف، إليك سعر جرام الذهب في السعودية اليوم وهي كالتالي:

- سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم حوالي 220.40 ريال سعودي (58.74 دولار أمريكي).

- سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم حوالي 192.86 ريال سعودي (51.40 دولار أمريكي).

- سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم حوالي 165.30 ريال سعودي (44.06 دولار أمريكي).

*سعر جرام الذهب:

- سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم حوالي 202.04 ريال سعودي (53.85 دولار أمريكي).

- سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم حوالي 128.57 ريال سعودي (34.27 دولار أمريكي).

- سعر جرام الذهب عيار 12 اليوم حوالي 110.20 ريال سعودي (29.37 دولار أمريكي).

*سعر الذهب اليوم:

- سعر جنيه الذهب اليوم حوالي 1,543 ريال سعودي (411.21 دولار أمريكي).

- سعر أوقية الذهب اليوم حوالي 6,854 ريال سعودي (1,827 دولار أمريكي).

- سعر كيلو الذهب اليوم حوالي 220,402 ريال سعودي (58,743 دولار أمريكي).