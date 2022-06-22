نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط تجديد تأمين السيارة وكيفية الاستعلام عن تأمين السيارة برقم الهوية والأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط تجديد تأمين السيارة الاستعلام عن تأمين السيارة هي احدي الخدمات التي تقدمها منصة أبشر الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، فهي تجعل بالإمكانية الاستعلام عن صلاحية تأمين السيارة بشكل إلكتروني ، والاستعلام عن حالة التأمين الخاصة بالسيارة ، حيث أن تأمين السيارة هي خدمة إجبارية في المملكة على كل من لديه سيارة مهما كان نوعها ، وفى هذا المقال سوف نقوم بشرح طريقة وخطوات وكل التفاصيل عن تأمين سيارة ، وشروط تجديد التأمين ، وأسعار التجديد حسب كل شركة من شركات التأمين في المملكة العربية السعودية. كما يمكنك التعرف أيضاً على إصدار وتجديد رخصة العمل والشروط المطلوبة وطريقة الاستعلام عن رقم سداد رخصة العمل.

شروط تجديد تأمين السيارة و الاستعلام عن تأمين السيارة

يتمكن المواطن وكذلك المقيم داخل المملكة العربية السعودية من الاضطلاع على تأمين السيارة بكل بساطة إلكترونيا. كما يتم ذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الداخلية. ويمكننا عرض الخطوات المطلوبة للاستعلام عن تأمين السيارة كما يلي:

أولاً يجب الدخول إلي موقع وزارة الداخلية ثم اختيار “الاستعلام العام عن صلاحية التأمين على المركبة” ثم اختيار أبشر أفراد وتسجيل الدخول ببيانات حساب أبشر ثم النقر على الاستعلام عن وثيقة تأمين المركبة ثم سيتم ظهور قائمة السيارات المالك لها واختيار السيارة المراد الاستعلام عنها وبعدها النقر على زر استعراض بيانات وثائق التأمين أمام السيارة المختارة، وسيتم ظهور وثائق التأمين الخاصة بالسيارة. كما يمكنك التعرف أيضاً على كيفية استخراج السيدات رخصة قيادة في السعودية

الاستعلام عن تأمين السيارة

كما ذكرنا سابقا أن خدمة تأمين السيارة إجباري على كل من لديه سيارة في المملكة العربية السعودية ، ومن أهم خدمات التأمين كما يلي:

تأمين على السيارة نفسها لإصلاح الأضرار التي تلحق بجسم السيارة، بغض النظر عن مسوي الخسائر الناتجة عن الحوادث التي تتعرض لها السيارة على الطريق ، وإن كانت جسيمة أو طفيفة، بحيث ألا تتخطي قيمة الإصلاح الحد الأقصى لقيمة التعويض.

كما يوجد التأمين على الأضرار المادية للطرق لتغطية الأضرار التي تلحق بالممتلكات الأخري التي لحق بها الضرر في حادثة الطريق، سواء ممتلكات عامة، أو سيارات.

والتأمين الشامل يُطلق في حالة تغطية جميع النقاط التي ذكرناها في الأعلي.

شروط تجديد تأمين السيارة

قامت شركات التأمين بوضع عدة شروط لازمة لتجديد التأمين الشامل، ويمكننا عرض أهم شروط تجديد تأمين السيارة كما يلي:

يجب أن يكون تأمين السيارة ساريا.

أن يكون الفحص الدوري للسيارة ساري.

دفع رسوم تجديد الاستمارة.

سداد كافة المخالفات المرورية.

أسعار تأمين السيارة

تختلف أسعار التأمين من شركة لأخري حسب المميزات التي توفرها للعميل، وفيما يلي متوسط أسعار تأمين السيارات:

دفع ٦٦٠ ريال للحصول على تأمين شركة ميد غلف للتأمين.

مبلغ ٨٩٥ ريال للحصول على وثيقة تأمين ضد الغير من شركة اتحاد الخليج.

٧٥٠ ريال سعودي للحصول على وثيقة تأمين ضد الغير من شركة أسيج للتأمين.

٨٩٥ للحصول على الوثيقة من شركة اتحاد الخليج.

وفي الشركة التعاونية السعر ٦٥٠ للتأمين ضد الغير، والتأمين الشامل ٦٠٠٠ ريال سعودي.

فى شركة الوفاء سعر التأمين ١٠٥٠ ريال سعودي.

طريقة تجديد التأمين أون لاين

أصبح مؤخرا بإمكان المواطنين القيام بتجديد التأمين للمركبة الخاصة به بدون الحاجة إلي الذهاب للمؤسسة الخاصة به، ويتم هذا بشكل إلكتروني عن طريق الخطوات التالية :

أولا القيام بالدخول على منصة أبشر للأفراد

ثم الدخول على خيار خدمات المركبات

وبعدها الضغط على خيار خدمات

ثم الدخول على تجديد رخصة السير

وبعدها تجديد استمارة المركبة

ثم الموافقة على جميع الأحكام والشروط

ثم الضغط على تجديد الاستمارة

رسوم تجديد استمارة المركبات 1443

حيث قامت هيئة المرور داخل المملكة العربية السعودية بوضع رسوم ليتمكن المواطن من تجديد المركبة الخاصة به. كما يمكننا عرض أسعار الرسوم كما يلي: