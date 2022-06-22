نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الرياض الشخصي يصل إلي 500 ألف ريال لأصحاب الأعمال الحرة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الرياض الشخصي هو أحد أهم المنتجات التمويلية التي يقدمها بنك الرياض السعودي لعملائه, فمن الممكن تعرض أيّ منّا لضائقة مالية مفاجئة أو حتي الرغبة في البدء في تمويل مشروع صغير يمكن من خلاله زيادة الدخل الشهر والعائد المادي. ولهذا فيقوم بنك الرياض بتقديم العديد من الحلول التمويلية المختلفة من خلال التنوع في العروض والمنتجات التمويلية التي تناسب العديد من العملاء. ويعد بنك الرياض هو واحد من أهم البنوك والمصارف في المملكة العربية السعودية والذي يسعى دائماً لتقديم الحلول التمويلية كواحد من الجهات والمصادر التمويلية المعتمدة لدي مؤسسة النقد العربي السعودي. فقد قدّم بنك الرياض المنتجات التمويلية في مختلف المجالات, ففي عالم السيارات فقد قدّم البنك تمويل السيارات بدون رسوم إدارية أو دفعة مقدمة, كما تنوع في تقديم العروض التمويلية مثل عرض راتبك راتبين من بنك الرياض, كما قام بتقديم المنتجات التمويلية الخاصة بالأفراد مثل التمويل الشخصي بقيمة 300 ألف ريال سعودي. وفيما يلي وخلال السطور القليلة القادمة سيتم تناول تفاصيل تمويل الرياض الشخصي للأعمال الحرة وما هي الفئات المستهدفة والمميزات والشروط في هذا المقال.

تمويل الرياض الشخصي للأعمال الحرة

أعلن بنك الرياض في وقت سابق عن التمويل الشخصي لأصحاب الأعمال الحرة بقيمة 500 ألف ريال سعودي والذي يستهدف أصحاب الأعمال الحرة والمهنية التالية ( المعماريين – الصيادلة – المحامون – المهندسون – الأطباء – المحاسبون القانونيون ) وسط العديد من المميزات وهي كالتالي :

التمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية حسبما أعلنت جهات الاختصاص بالبنك.

التمويل كبير يصل إلي 500 ألف ريال سعودي.

أنظمة السداد مرنة.

أقساط شهرية تصل إلي 36 شهراً.

هامش الربح تنافسي.

في حالة الوفاة لا قدّر الله يتم إعفاء الورثة من سداد باقي الأقساط.

وقد وضع بنك الرياض بعض الشروط والضوابط لأصحاب الأعمال الحرة والمهنيين من أجل الحصول علي التمويل ولخصها في الأتي:

التمويل متاح لكافة العملاء المطابقين لشروط الحصول علي التمويل.

ألا يقل عمر العميل عن 25 سنة.

التمويل متاح للعملاء السعوديين ولغير السعوديين علي شرط أن يكونوا من عملاء المصرفية ( الذهبية – الخاصة – الماسية ).

ألا يقل الدخل الشهري للعميل عن 30 ألف ريال شهرياً.

أقل مبلغ للتمويل هو 50 ألف ريال سعودي والأعلى هو 500 ألف ريال سعودي.

أقصي الفترة للتعاقد هي (3) سنوات بإجمالي 36 شهر.

ألا تقل مدة الخدمة عن سنة.

وللتقديم للحصول علي التمويل يمكن القيام بالتواصل مع بنك الرياض من خلال الرقم (2020-124-800) أو التكرم بزيارة أقرب فرع من فروع بنك الرياض الموجودة بكافة أنحاء المملكة.