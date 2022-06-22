نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول رواتب شهر يونيو في السعودية 2022 لموظفي القطاعين الحكومي والخاص والمتقاعدين في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول رواتب شهر يونيو في السعودية 2022، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى أصبح الكثير من الموظفين يبحثون عن موعد نزول رواتب شهر يونيو في السعودية 2022 لموظفي القطاعين الحكومي والخاص، متسائلين هل سيتم صرف راتب شهر يونيو للموظفين قبل حلول عيد الأضحى لشراء الاحتياجات الاساسية للأسرة أم بعده، وخلال الفترة الماضية كشفت وزارة المالية عن موعد صرف رواتب شهر يونيو للموظفين والمتقاعدين والعسكريين، وخلال السطور القادمة سنتعرف على موعد نزول راتب شهر يونيو في المملكة السعودية، فتابعونا.

موعد نزول رواتب شهر يونيو في السعودية 2022

وقد كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية سابقا عن موعد نزول رواتب شهر يونيو في السعودية 2022، وذلك وفقا لآلية صرف الرواتب المتبعة في المملكة، حيث يتم ايداع رواتب الموظفين بشكل شهري داخل حساباتهم البنكية ليتم بعد ذلك صرفها من قبل السادة الموظفين، ومن المقرر أن يتم صرف رواتب شهر يونيو 2022 قبل حلول عيد الأضحى بمدة كافية حتى يتمكن المواطنين من شراء كافة مستلزمات العيد من لحوم وحلوى وملابس وغيرها، حيث من المقرر أن يكون أولى أيام عيد الأضحى في المملكة يوم الجمعة الموافق 8 من شهر يوليو القادم.

متى نزول رواتب شهر يونيو 2022

ومن المقرر وفقا لما صرحت به الجهات المسئولة أن يتم نزول رواتب شهر يونيو 2022 لموظفي القطاع الحكومي والخاص بالمملكة السعودية في يوم 27 من شهر يونيو الجاري، أي قبل قدوم عيد الاضحى بنحو أسبوع، وذلك حتى يتمكن المواطنين من شراء احتياجات العيد من لحوم ودواجن وحلوى وغيرها، حيث سيتم ايداع الرواتب في مختلف البنوك بالمملكة السعودية عبر الحسابات الخاصة بكل مستفيد، وعادة ما يتم صرف رواتب الموظفين في يوم السابع والعشرين من كل شهر ميلادي وفقا لما أقرته وزارة المالية السعودية.

متى نزول رواتب المتقاعدين شهر يونيو 2022

كما صرحت المؤسسة العامة للتقاعد صرف راتب التقاعد للمدنيين والعسكريين يوم الأحد القادم بتاريخ 27/11/1443 الموافق ل26/06/2022، حيث سيتم ايداع المعاش في الحسابات البنكية الخاصة بهم، ويعرف معاش التقاعد على أنه معاش تم استقطاعه من العامل أثناء قيامه بمهام عمله وهو على رأس الوظيفة، لهذا فهو حق أصيل للمتقاعد.