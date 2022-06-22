بعد الغاء نظام الكفيل في السعودية .. الكشف عن ضرائب جديدة تقدر بـ 9 آلاف ريال للعمالة الفردية في هذه الحالة!

وتابع، في تصريحات تليفزيونية، أنه يتواجد في المملكة العربية السعودية بها حوالي اثنان ونصف مليون مصري في أكبر جالية للمصريين في الخارج «وحاليًا مبقاش فيه حاجة اسمها كفيل لجميع الجنسيات».

واضاف أنه أصبح هناك حرية للتنقل للعمل في الشركات المختلفة دون قيود «عن طريق منصة إلكترونية، تعادل وزارة العمل في مصر، يدخل المواطن ينقل خدماته»، مؤكدًا أنه لم يعد من حق صاحب العمل أن ييقوم بترحيل العامل بشكل نهائي عند إنهاء خدماته معه.

وشدد على أنه كان هناك معاناة من بلاغات الهروب «كنا بنعاني بلاغات الهروب؛ ودلوقتي مبقاش فيه حاجة اسمها بلاغات الهروب؛ ومرتباتنا بقت مرتبطة بالسيستم؛ ومبقاش فيه مشكلة في الرواتب على مستوى المملكة».

وأوضح أنه لم يعد هناك ما يسمى فيزا حرة؛ إنما السفر أصبح على عمل معين براتب معين «ولابد أن يتم التصديق على العمل من قبل القنصليات العامة في الرياض»، مؤكدًا أن هذا الأمر منح فرص عمل كبيرة للعمالة المصرية، وأصبح هناك زيادة في رواتب المصريين بالسعودية «والعقد لم يعد مكتوبا باليد؛ أصبح إلكتروني وموثق».

وأكد أن أي سعودي لديه 4 عمال يعملون بمهن العمالة الفردية (مثل عامل منزلي وسائق خاص ومربي مواشي)؛ سيتحمل العامل منهم 9 آلاف و600 ريال سنوية كضرائب للمملكة «لأن أغلب العمالة الفردية تعني عمالة سائبة؛ ويجب أن يحسبها العامل قبل أن يلتحق بالمهن الفردية»؛ والضرائب مطبقة على المهن العليا وتتحملها الشركات