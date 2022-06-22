السعودية تعلن تفاصيل مفاجئة عن تعديل موعد إزالة الأحياء العشوائية في جدة .. وتكشف عن أحياء جديدة ستشملها أعمال الهدد! (تعرف عليها)

كما ان الكثير من الأشخاص يتساءلون عن المستندات المطلوبة منهم لاجل ان يتمكنوا من الحصول على التعويض الخاص بهم وشروط أمانة جدة، اضافة إلى آخر موعد للهد وهو ما سوف نقوم بشرحه في السطور القادمة.

طريقة تقديم طلب تعويض إزالة الأحياء العشوائية

من الممكن أن تقوم بتقديم طلب للحصول على تعويض عن إزالة الأحياء الشعبية وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

لعد ذلك قم برفع المستندات والأوراق المطلوبة منك.

كذلك من الممكن أن تقوم بزيارة مقر أمانة جدة وتقديم طلب التعويض.

بعد ذلك سيتم مراجعة الطلب وبحث أهلية الطلب وتقدير قيمة التعويض الهد للمتضرر.

بعد ذلك قم بتحويل الطلب بعد الموافقة إلى هيئة العقارات.

وسوف يتم صرف التعويضات عن إزالة العقارات في الأحياء العشوائية.

المستندات والأوراق المطلوبة لتقوم بتقديمها

يوجد مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة وهي :

إحضار صورة من الصك الشرعي أو الوثيقة.

إحضار بيانات مالك العقار وصورة من الهوية الوطنية.

إحضار صورة من فاتورة مرافق كهرباء او مياه حديثة للعقار.

يلزم تصوير المبني من الخارج بصورة فوتوغرافية.

إحضار رقم آيبان الحساب البنكي لمالك العقار.

إحضار صورة جوية لموقع العقار الصادر له قرار الازالة.

إحضار رقم التوثيق الخاص بإخلاء العقار.

موعد إزالة حي الربوة والعزيزية والرحاب

بالنسبة لموعد إزالة حي الربوة العشوائي فى جدة سيتم ارسال اشعار السكان بالإخلاء يوم 11 يوليو 2022 وبدء الهدم فى الخامس من أغسطس 2022.

أما بالنسبة الى موعد الهدد فى حي العزيزية سيبدأ فى موعد 21 يوليو 2022.

وسيكون حي الرحاب فى نفس الموعد.

ثم سيتم إزالة عدد 12 حي عشوائي

حيث ان اشاعات تاجيل موعد ازالة الأحياء العشوائية غير صحيح وسيتم في موعد المحدد سابقا