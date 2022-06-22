نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهلية الضمان المطور لهذا الشهر خطوات ورابط معرفة القبول بالضمان الاجتماعي المطور 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتيح وزارة الموارد البشرية لجميع المستفيدين معرفة اهلية الضمان المطور وذلك لتسهيل الخدمات المتاحة لهم، حيث يعد الاستفسار عن متي موعد نزول اهلية الضمان الاجتماعي؛ من اكثر الأسئلة شيوعًا بين المتقدمين للتسجيل الجديد، والمستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي، حيث أعلنت الوزارة عن موعد صرف الرواتب للمستفيدين وذلك بعد توحيده ليكون في اليوم الاول من كل شهر، وتعلن قبل صرف الرواتب اهلية الضمان المطور.

متي موعد نزول اهلية الضمان المطور لهذا الشهر

صرحت وزارة الموارد البشرية أنه سيتم نزول اهلية الضمان الاجتماعي في يوم 23/6/2022 وقد أشارت الوزارة انه يتمكن الأفراد المتقدمين بالتسجيل والمستحقين للمعاش، من الولوج إلي الرابط الرسمي في منصة الدعم والحماية الاجتماعية، والاستعلام عن اهلية القبول وتعديل البيانات للمستفيد أن وجد، أو تطلب الأمر التأكد من البيانات المسجلة ويمكن معرفة كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي المطور

كيف اعرف اهلية الضمان الاجتماعي المطور

تعد المنصة الإلكترونية للاستعلام عن بيانات المستفيدين من راتب الضمان؛ أحد المواقع الإلكترونية التي توفرها وزارة الموارد البشرية، وتعمل على مساعدة الأفراد المتقدمين للحصول على المعاش، بالإضافة إلي ما سبق ذكره نوفر ألية سحب طلب التقديم الضمان الاجتماعي المطور.

وتعمل المنصة علي معرفة اهلية الضمان للمستفيد بعد اكتمال طلب التسجيل، ويتثنى لك معرفة اهلية الضمان وذلك بعد تقديم الطلب عن طريق التالي:

يجب أولاً الولوج إلي الموقع الرسمي وزارة الموارد البشرية للاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد.

أدخل رقم المستفيد لمقدم الطلب.

أضف رقم الضمان الاجتماعي الخاص بك.

أدخل رمز التحقق البشري ثم قم بالضغط علي تبويب عرض.

ستظهر حالة طلب الضمان أمامك، إما قيد المراجعة أو مرفوض.

شروط أهلية الضمان الاجتماعي المطور

وضعت وزارة الموارد البشرية عدد من الاشتراطات الخاصة التي يجب أن يستوفيها المتقدم حتي يتم تأهيله لصرف الراتب الشهري.

وتتمكن من معرفة حاسبة الضمان الاجتماعي المطور ومعرفة القيمة التقديرية للمعاش الشهري،ومن اهم الاشتراطات التالي:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم إقامة دائمة داخل حدود السعودية

ألا يكون مقدم الطلب مقيما في دار إيواء تشرف عليها الدولة.

ضرورة الالتزام بالشروط التي تحددها الوزارة للمتقدمين.

تأكد من أن مقدم الطلب لا يكتسب ممتلكات ذات قيمة.

أن يكون راتب المتقدم أقل من الحد الأدنى للمعاش وهو 1.100 ريال سعودي لكل فرد من أفراد الأسرة 550 ريالاً سعودياً لكل فرد من أفراد الأسرة.

كيف اقدم اعتراض الضمان الاجتماعي المطور

سمحت وزارة الموارد البشرية لكافة الأفراد الذين يتم رفض أهليتهم لسبب ما، من تقديم اعتراض وذلك علي النحو التالي:

تسجيل الدخول إلي رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

تسجيل الدخول من خلال الاسم وكلمة المرور.

من الخدمات الإلكترونية يجب الضغط علي الدفعات، ثم تقديم اعتراض.

معرة سبب الرفض.

حمل المستندات الداعمة التي تثبت الأهلية، ثم تقديم الاعتراض.

ثم الضغط علي تبويب إرسال.

من خلال ذلك وضحنا تفاصيل اهلية الضمان المطور لهذا الشهر، كما عرضنا معرفة كيف اعرف أهليتي في الضمان المطور 2022.