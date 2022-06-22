نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تجارب مع شركات التمويل العقاري والشركات التي تقدم تمويل عقاري في المقال التالي

تجارب مع شركات التمويل العقاري ، تأسست المؤسسة السعودية لتمويل الإسكان في عام 2007 ، وهي واحدة من أكبر الشركات في قطاع التمويل العقاري الإسلامي ، كما أنها تسعى جاهدة لتلبية جميع احتياجات عملائها في تأثيث المنزل أو توفير تصميم أو تأثيث هذه المنازل بأحدث الطرق. تجارب مع شركات التمويل العقاري وحاسبة التمويل العقاري قدمت الشركة عبر حاسبة التمويل العقاري تمويلاً جزئياً بمبلغ إجمالي قدره 5،000،000 ريال سعودي. يقدم التمويل العقاري السعودي أفضل معدلات هامش الربح وأقل دفعة مقدمة تبدأ من 10٪. تقدم الشركة دفعة تقسيط بحد أدنى 5000 ريال سعودي لتسهيل شراء الوحدات بأقل أقساط. تقدم الشركة فترة استرداد تصل إلى 30 عامًا وأطول فترة استرداد لكل قيمة وحدة. تقدم الشركة أفضل التصميمات العقارية والشقق والفيلات ، وبالتضامن مع أحد أقارب العميل أو إخوته أو أولياء أمورهم ، يمكن تمويل أي عقار متاح لتلبية احتياجات العميل. تقدم الشركة أفضل العقارات الصالحة للعيش مع تقديم أفضل جودة. تقدم الشركة مزايا مؤهلة للسعوديين والمقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي للاستفادة من البرنامج. التواصل مع الشركة السعودية لتمويل المساكن تجدون في هذه الفقرة أرقام هواتف الشركة السعودية لتمويل المساكن وفروعها: هاتف خدمة العملاء: 8001221228 فرع الشركة بالرياض ، الرمز البريدي 11417 ، ب 27072 فرع الشركة الدمام ، الرمز البريدي 11417 ، المملكة العربية السعودية ، صندوق 27072. مكتب فرع الشركة بجدة ، 11417 ، ب 27072 ، السعودية. مزايا تمويل الشركة السعودية للمساكن تقدم الشركة أطول فترة سداد بقيمة أقساط الوحدة لأطول فترة سداد ، وفترة تمويل تصل إلى 30 عامًا ، وحد أدنى مضمون للقيمة المتاحة 5000 ريال سعودي شهريًا.

تقوم الشركة التمويل بمبلغ 5،000،000 ريال سعودي.

بمبلغ 5،000،000 ريال سعودي. توفر الشركة التمويل للمستهلكين في المساكن الأولية أو في أي مكان آخر ، والذي يمكن استخدامه أحيانًا لأغراض الاستثمار العقاري.

كما يوفر التمويل العقاري السعودي تكافل للأضرار الدائمة.

السعودي تكافل للأضرار الدائمة. هذا معتمد من الهيئة الشرعية للشركة ويخضع للعديد من الأحكام الشرعية.

كما لا تطلب الشركة من المستهلكين تحويل الراتب.

تقدم الشركة تمويلاً غير مشروط لجميع الموظفين.

تمنح دون قيد أو شرط لأصحاب الأعمال الحرة.

كما تقدم الشركة التمويل للمواطنين السعوديين والمقيمين غير السعوديين.

تقدم جميع الموافقات خلال 48 ساعة. تجارب مع شركات التمويل العقاري فيما يلي تجارب بعض الأشخاص مع شركة التمويل العقاري للمساكن “الشركة السعودية للمساكن” ، إحدى أكبر شركات التمويل العقاري في المملكة العربية السعودية ، من أجل العمل على تقديم التصميمات والرسومات المختلفة التي قد يحتاجها العميل، ومن هذه التجارب التي تعبر عن رأي أصحابها: يحكي لنا أحد الأشخاص عن تجربته في أحد المنتديات يقول: “سوف أروي لكم تجربتي ومعاناتي مع هذا البرنامج المسمى مساكن بكل تفاصيلها المريرة والمؤلمة والتي من خلالها أتمنى أن لايحلم أحكم ولو لمجرد الحلم مع هذا البرنامج لانة بصراحة ما هو ألا مؤامرة لسلب أموال المواطنين بدون خسارة أي مبلغ من أموال المؤسسة أنما هوتقدر تقول نصبة كبيرة لاخذ 300 ريال من كل مواطن يريد التقديم على هذا البرنامج يعني بحسبة بسيطة لو تقدم مثلاً مائة ألف مواطن للتقديم على البرنامج فسوف تكون الايرادات 30 مليون وسوف لن ينجح أي طلب أو بالاصح لن يرضي بشروطنا ألا واحد في المئة بالكثير0 .

أخوكم معلم وراتبة 11155 ريال من مواليد 1389 ونظراً لحلم أمتلاك منزل لعائلتي توجهت للتقديم على برنامج مساكن المقدم من مؤسسةالتقاعد بكل فرح وثقة كنت أعتقد أن راتبي يؤهلني للحصول على المنزل وخصوصاً بأنة لايوجد علية قرض المهم ذهبت لموقع المؤسسة وقدمت كل الاوراق المطلوبة لاني جاهز بكل شي حسب طلباتهم تعريف بالراتب صورة من بطاقة الاحوال وعبيت النموذج.

وبعدها بلغني الموظف بأنة سوف يتم أبلاغك برسالة نصية في حالة الموافقة على طلبك 00 قلت لة : شكراً وذهبت انتظرت لمدة أسبوع أو أكثر ولم تجيني رسالة فقمت بالاتصال عليهم على 8001247007 وابلغني الموظف بأنة تمت الموافقة على طلبك وتم ارسال رسالة لك بالموافقة فقلت لة : والله ماجتني ولا رسالة ولكن خير وبلغني بأن أذهب لاقرب فرع للبنك الرياض لاكمال بقية الاجراءات ذهبت لفرعي اللي فاتح فية حساب ( أخوكم مستعد من أول وفاتح حساب )وراجعت الموظف قال التقديم عن طريق ( الفرع الرئيسي) فقط ولاحول ولا قوة الا بالله.

توجهنا للرئيسي رغم بعد المسافة وقدمنا الطلب على الموظف المسؤول عن العقار في البنك وطلب مني عمل الاجراءات التالية : – تعبئة نموذج طلب مساكن – تسديد رسوم 300 ريال -ارفاق صورة من التعريف بالراتب – ارفاق صورة من بطاقة الاحوال طبعاً سوف يتم رفعها مرة أخرى لمؤسسة التقاعد للموافقة على الطلب رسمياً تم عمل المطلوب أعلاه وتم تكليفي بالاعمال التالية حتى يتم الموافقة على طلبي حيث ان الموافقة الاولى مبدئية الطلبات الجديدة هي كالتالي – تحويل الراتب على بنك الرياض – تعبئة نموذج تسعيرة موجود لدى البنك للبيت المراد شرائة من مكتب عقار – أحضار صورة صك البيت – أحضار صورة رخصة البناء – صورة من كروكي للموقع وطبعاً الانتضار حتى يتم أبلاغك برسالة نصية بالموافقة وتم الانتظار الموضوع طويل ومرمطة الله لايحدكم علية أنتظرت يجيني الرد وأخيراً مليت الانتظار و أتصلت على الرقم المجاني لمؤسسة التقاعد وابلغني بأنة سبق وأن أرسل لي رسالة فقلت لة : والله ماجتنني ولا رسالة لاكن خير.

( أتوقع نظام الرسائل عندهم عطلان وينتضرون العميل يتصل) قال : راجع بنك الرياض لاكمال بقية الاجراءات لقد تمت الموافقة على طلبك قلت له : شكراً في اليوم التالي ذهبت للبنك راجعت الموظف المسؤل عن العقار مع الاوراق اللي طلبها مني في الزيارة السابقة وهي كالتالي :- 1-عبيت نموذج التسعيرة من مكتب عقار وأقل منزل لقيتة بمبلغ (600) الف ريال (دور أرضي مساحة 400 متر عمرة عشر سنوات) والا سعرة العادل لايتجاوز 450 الف 0 2- تم أحضار صورة من الصك بعد جهد كبير لان أصحاب البيوت لايحبذون المعاملة مع البنوك ابداً ويريد حقة كاش .

ولاكن الرجال تعاطف معي ورفع السعر على كيفة والا لقيت بيوت كثير ورفضوا أصحابها مبداء هذي الطريقة نهائياً حتى لو مايبيع البيت أو لو يبيعة بأرخص 3- تم احضار صورة من رخصة البناء 4- تعريف الراتب الاساس 5- كروكي للموقع ( أكيد فية سبب لطلبة سوف تقراء ذلك في سياق الموضوع ) وتم رفعها مرة ثالثة عن طريق الموظف بالبريد ولايوجد برنامج جاهز ولاشي طريقة روتينية عادية لاكمال الاجراءات النهائية حسب كلام الموظف ولم يتبقى علية ألا توقع العقد وأستلام الشيك وقال راجعنا بعد نهاية الاجازة في 8/10 0 في تاريخ 9/10 قمت بمراجعة بنك الرياض لانهاء الاجراءات طلب مني الموظف تسديد مبلغ 4200 ريال رسوم أدارية ومعاينة للعقار.

فقلت كيف أسدد وانا لم أوقع العقد ولاأعلم عن القيمة الاجمالية والقسط فجاوبني بالاتي بأنة تمت الموافقة على طلبي على شراء المنزل الذي أخترتة على أن يكون يستأهل القيمة وسوف يطلع معي مندوب عقاري (فاهم في العقار) لمعاينة المنزل وأن القيمة في حالة موافقتة كالتالي :

انزل على مهلك شوي شوي لترى المصيبة قيمة المنزل = 600.000 الف ريال الفائدة= 540 ألف الاجمالي = 1140000 مليون ومائة واربعين ألف ريال القسط= 3600الف لمدة 300 قسط دفعة مقدمة= 60000 الف ريال ((( طبعاً بعد معاينة صاحبنا الخبير العقاري ويوافق علية شين وقوي عين بعد ))) وأندثر الحلم وكنسلت الطلب ومبروك عليهم 300 ريال من كل مواطن موظف واتحدى يعلنون كم عدد البيوت اللي باعوها الى هذا التاريخ لانها صفر وضحك على الذقون تعقيد في الاجراءات وممرمطة والتسعيرة والموافقة مني على شراء البيت ليست نهائية أنما هم يشترون لك على مزاجهم لان البيت لهم وليس لك وشوفوا السعر بالله عليكم واحكموا هل يوجد أنسان سوف يوافق على هذا السعر وهو يستطيع بناء منزل بأقل من ذلك وخلال فترة أقل شي 10 سنوات”. منقوول للفائدة والحذر قبل الخساير عمر شويل - جدة تجارب مع شركات التمويل العقاري والشركات التي تقدم تمويل عقاري - ثقفني

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