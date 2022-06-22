نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميعاد الصرف لدعم سكني ومعايير الحصول على دعم سكني في المقال التالي
ميعاد الصرف لدعم سكني ومعايير الحصول على دعم سكني، إن الدعم السكني في المملكة العربية السعودية يعد برنامج من ضمن مجموعة من البرامج التي تقوم الحكومة في المملكة بتقديمها لخدمة وتوفير الدعم للمواطن السعودي، ولكن لكل منهم هدفه الخاص، وإن برنامج “سكني” يتميز بأنه يعمل على تقديم سكن للفئات التي لا تمتلك سكن فإن البرنامج يعمل على توفير وحدات سكنية لمساعدة المواطن في عيش حياة أفضل من خلال إتاحة المسكن له، وتم وضع عدد من الشروط للاستفادة من هذا النوع من الدعم من قبل وزارة الإسكان في السعودية، ومع اقتراب موعد نزول الدعم فإن الكثيرون يتساءلون عن ميعاد الصرف للدعم السكني.
ميعاد الصرف لدعم سكني:
- تم تحديد موعد صرف الدفعة الجديدة خلال شهر يونيو الجاري من قبل برنامج سكني ووفقا لما رأته وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية والتي سوف يتم صرفها بتاريخ 23 من الشهر الحالي والذي يوافق تاريخ 24 / 11 / 1443 هجريا.
ملحوظة/ يتم تقديم موعد الصرف أو تأخيره من قبل وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية ممثلة في برنامج الدعم سكني لمدة يوم واحد حسب التاريخ وفي حالة إذا وافق يوم صرف الدعم لأي يوم عطلة.
معايير الحصول على دعم سكني:
صرحت وزارة الإسكان بالمملكة عن عدد من الشروط والتي يشترط تواجدها في الفرد لاستحقاقه الدعم، وتلك المعايير هي كالآتي:
- وجب على الفرد المستفيد أن يكون متمتعا بالجنسية السعودية. كما يجب أن يكون الفرد مقيم هو وأسرته إقامة دائمة داخل حدود المملكة.
- أيضا يشترط أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 25 عاما. ويجب إثبات عدم امتلاك أحد أفراد الأسرة لأي منزل خلال السنوات الأخيرة قبل التقدم للحصول على دعم سكني.
- كما يجب أن لا يكون أحد أفراد الأسرة يمتلك سكن عن طريق إحدى برامج الدعم التي توفرها الحكومة في السعودية.
- في النهاية يستطيع الأفراد الذين توفى عنهم والدهم. أن يقوموا بالتقديم على الدعم أو من ينوب عنهم من أقربائهم في المملكة العربية السعودية.
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