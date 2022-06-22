رابط التقديم على نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443 وأهم الشروط المطلوبة

نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443، أصبح الكثيرين داخل المملكة العربية السعودية يتساءلون حول نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443 الصادر بقرار من رئاسة مجلس الوزراء اليوم، كذلك تم التساؤل حول تفاصيل هذا النظام الجديد للتقاعد لعام 1443، كما أن هذا النظام من المقرر أن يشمل جميع العاملين في قطاع التعليم داخل المملكة وخاصة من أصحاب المعاشات وكافة الموظفين، وفي السطور الآتية سوف نعرض لكم متابعينا الكرام المزيد من التفاصيل حول نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443.

نظام التقاعد الجديد للمعلمين

نظام التقاعد الجديد للمعلمين تابع لوكالة التقاعد العربية داخل المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من المؤسسات العامة ذات الأهمية الكبيرة.

كما كانت أنظمة التقاعد داخل المملكة كانت في السابق تحت مظلة وزارة المالية، ولكن قد انفصلت عنها ثم أصبحت واحدة من الهيئات الإدارية المستقلة بذاتها.

وخلال الفترة الماضية قامت الحكومة الملكية بالإعلان عن أحد أنظمة التقاعد وهو عبارة عن نظام جديد للتقاعد الخاص بفئة المعلمين في العام الحالي 1443، وهذا النظام ينص على أحقية الموظفين بالحصول على معاشات فترة نهاية الخدمة، وذلك في حالة الوصول إلى 25 سنة فقط بحد أدنى من الخدمة أثناء طلب التقاعد.

وبناءً على ما قد جاء في نظام التقاعد الجديد للمعلمين في 1443، فإنه يتاح للموظف التقدم بطلب للتقاعد، ومن ثم سوف يحصل هذا الموظف على معاش مخصص للتقاعد بعد فترة انتهاء الخدمة، ولكن لابد أن لا تقل المدة المسموح بها للموظف بطلب التقاعد عندها عن 20 عامًا بداية من فترة تواجده في الخدمة، هذا وبالإضافة إلى أنه في حالة إنهاء الخدمة نتيجة لإقالة الموظف، فعندها سوف يخضع الموظف لإجراءات تأديبية.

فيمكن للتقديم على نظام التقاعد الجديد الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم السعودية.

شروط التقديم على نظام التقاعد الجديد للمعلمين 1443