حساب التوفير في البنك الأهلي السعودي تعرف على أنواعه وأهم الشروط المطلوبة له. يتميز البنك الأهلي السعودي بكونه من أهم وأكبر البنوك التي توجد داخل المملكة العربية السعودية. حيث تضم المملكة العربية السعودية العديد من البنوك التي تقدم الكثير من الخدمات المصرفية والبنكية المختلفة. كما يعتبر البنك الأهلي السعودي على رأس جميع هذه البنوك حيث يقدم البنك الأهلي السعودي لعملائه الكثير من الخدمات البنكية بإختلاف أنواعها. فيقدم البنك لعملائه الكثير من صور القروض والتمويل بإختلاف قيمتهم وطريقة السداد. وكذلك عدد الأقساط كما يقدم أيضاً البنك للعملاء إمكانية فتح حسابات مختلفة. ولذلك سوف نقوم اليوم داخل هذا المقال بعرض الشروط المطلوبة لفتح حساب من أهم أنواع الحسابات التي يقدمها المصرف وهو حساب التوفير وكذلك الأنواع التي يقدمها. كما يمكنك التعرف أيضاً على الحساب المجاني في البنك الأهلي تعرف على طريقة فتح الحساب وأهم الأوراق ومزاياه.

حساب التوفير في البنك الأهلي السعودي

يقدم البنك الأهلي السعودي عدد كبير ومتنوع من الخدمات البنكية والمصرفية المميزة والمتطورة. كما يعتبر خدمة فتح حساب داخل البنك من أهم هذه الخدمات حيث تتنوع الحسابات التي يتمكن العميل من فتحها داخل البنك الأهلي السعودي. حيث تقدم هذه الحسابات الكثير من الخدمات للعميل عند فتحها والتي يعتبر من أهمها الحفاظ على أموالهم. وكذلك إمكانية الاستثمار والربح بنسب تختلف على أساس نوع الحساب الذي تم فتحه. كما يعتبر فتح حساب لتوفير داخل البنوك من أهم هذه الحسابات. حيث يقدم هذا الحساب عدد كبير من المزايا عند فتحه والتي يعتبر أهمها إنه يتوافق مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية. كما يمكن فتح الحساب بسهولة عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك الأهلي السعودي.

شروط فتح الحساب

يشترط أن يكون عمر المتقدم لفتح الحساب أكبر من 18 عام

كما يجب ألا يقل المبلغ الذي يتم فتح الحساب به عن 50 الف مبروك ريال سعودي

يشترط فتح الحساب بالرقم القومي بالنسبة للسعودي أو إرفاق جواز السفر وكذلك بطاقة الهوية للمقيم.

كما يجب إرفاق جميع المستندات والأوراق المطلوبة لكي يتم فتح حساب التوفير.

آنواع حسابات التوفير

هناك أربع أنواع من حسابات التوفير التي يقدمها البنك الأهلي السعودي لعملائه ويمكننا عرضها كما يلي: