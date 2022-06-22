انت الان تتابع خبر السعودية: الإعلان عن تفاصيل صادمة لمرض تركي آل الشيخ الذي خضع بسببه لعملية جراحية استمرت 7 ساعات.. والمفاجأة في حالته الصحية والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودي المستشار تركي آل الشيخ، عن خضوعه لعملية جراحية لـ سبع ساعات، ووضح بأن العملية تكللت بالنجاح.

كما ان تركي طمأن جمهوره على حالته الصحية، وأكد أنه بخير، ووجه الشكر لكل من سأل عنه.

ونشر تركي آل الشيخ على حسابه الرسمي في فيس بوك: "الحمدلله الحمدلله الحمدلله ... اجريت عمليه جراحيه لمدة 7 ساعات تكللت بالنجاح ولله الحمد ... اشكر كل من سأل عني واحب اطمنهم أنا بخير إن شاء الله"