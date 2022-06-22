سلم رواتب الحرس الوطني الجديد والبدلات 1443 في المملكة العربية السعودية

سلم رواتب الحرس الوطني الجديد أمر يرغب في معرفته العديد من المواطنين العاملين في الحرس الوطني وخاصة بعد التعديلات التي قام بإصدارها مجلس الوزراء السعودي خلال الأيام السابقة، ومن المعروف أن قوات الحرس الوطني السعودي هي القوات التي تتولى مَهام حماية المملكة وتوفير الأمان بالاشتراك مع “الداخلية، وتأتي هذه الاجراءات بالتزامن مع ارتفاع الأسعار الذي تشهده البلاد ، وتقديراً من حكومة المملكة العربية السعودية لجميع العاملين في القطاع العسكري والقوات المسلحة لتوفير حياة كريمة لتلك الفئة التي تقوم بخدمة المجتمع والتضحية بـأرواحهم في سبيل الوطن، ومن خلال المقال سوف يتن التعرف علي جميع التفاصيل الخاصة برواتب القطاع العسكري.

سلم رواتب الحرس الوطني

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تعديل نظام التقاعد المدني، أما عن رواتب وزارة الدفاع السعودي فقط قامت بالكشف عن رواتب جميع الرتب العاملة لدي الحرس الوطني من الجنود والضباط وباقي الرتب في كافة القطاعات العسكرية بالمملكة، يتم صرف رواتب الحرس الوطني 2022 مع البدلات التي يحصل عليها كافة الضباط والجنود في قوات الحرس الوطني، وتكون البدلات كالتالي:

الحرس الوطني جندي يكون راتبه 5,600 ريال سعودي.

راتب الجندي الأول في حرس الحدود فهو يبدأ من 6,700 ريال سعودي وصولاً إلى راتب 7,000 ريال سعودي.

يتم صرف رواتب الحرس الوطني 2022 مع البدلات التي يحصل عليها كافة الضباط والجنود في قوات الحرس الوطني، وتكون البدلات كالتالي:

بدل الخطر.

صرف بدل الإعاشة.

بدل الميدان.

صرف بدل النقل.

بدل مواجهة إرهاب.

سلم رواتب الحرس الوطني

من خلال المقال يمكنك التعرف علي سلم رواتب القضاة، أما عن جدول الرواتب الخاص بالحرس الوطني فهو كالتالي: