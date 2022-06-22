نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم راتب الطالب في كلية الملك خالد العسكرية 1444 مع البدلات|| رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين في المقال التالي

عمر شويل - جدة كم راتب الطالب في كلية الملك خالد العسكرية 1444 مع البدلات، حيث أعلنت وزارة الحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية متمثلة بلجنة القبول عن فتح باب التسجيل والقبول في ” كلية الملك خالد العسكرية” وذلك للعام الدراسي الجديد 1444، وبذلك فان رواتب الطالب اهم ما يرغب المتقدم بالتسجيل بالبحث عنه والاستفسار، عن الرتب العَسكرية التي يصل أليها، لذلك سوف نوضح تفاصيل كم راتب الطالب في كَلية المَلك خَالد العَسكرية 1444.

تعتمد كلية الملك خالد العسكرية على تزويد الطلاب خلال مدة الدراسة الفعلية بالجامعة، في أي قسم من أقسام الجامعة بمجموعة رواتب حسب تخصصات الدراسة، وخلال هذه الفترة يتقاضى الطالب راتباً يعادل نصف الراتب الشهري الأساسي للدرجة الأولى من رتبة ملازم ، بالإضافة إلي ذلك يكون سلم رواتب حرس الحدود 1443 مع البدلات والعلاوات السنوية ، وتكون قيمة هذه الرواتب كما يلي:

راتب طالب جامعي أثناء دراسته في كَلية المَلك خَالد العَسكرية، يتقاضى الطالب أثناء الدراسة راتبًا قدره 9.200 ريال سعودي ويصل هذا الراتب إلى 13.000 ريال سعودي. راتب طالب بعد التخرج من الكُلية، يتقاضى من 11.500 ريال سعودي ويصل هذا الراتب حتي 15.300 ريال، وذلك تبعًا لرتبة الضابط التي عليها.

أما عن البدلات التي تمنح للطالب بالجامعة، فان إدارة الجامعة تحدد بدل انتداب للطالب إذا تطلب الأمر إلي ذلك؛ ويقدر المبلغ حسب الرتب وحسب الأنظمة التي يتم العمل بها وطبيعة المهمة، ومدي الإنجاز الذي قدمه الطالب. يمكنك الاطلاع علي كم راتب الضابط مع البدلات والعلاوة السنوية في السعودية 1444

المزايا التي يحصل عليها الطالب

من الجدير بالذكر أن الجامعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية تقدم لمنسوبيها العديد من الخدمات والمزايا الهامة؛ ومن اهم ما تقدمه الجامعة للطلاب المنتدبين للدراسة للعام الجديد التالي:

استلام الراتب الشهري، حيث تخصص الكلية رواتب متنوعة للطلاب، والراتب الذي يتقاضاه الطلاب يعادل نصف الراتب الأساسي الشهري للرتبة الأولى ملازم. سكن مناسب للطالب، تسعى الجامعة إلى توفير سكن مناسب لجميع الطلاب المرشحين في التواجد في المباني المخصصة لهذا الغرض. التكاليف المالية، بتشجيع من كلية الملك خالد ، فإنه يغطي جميع تكاليف الطلاب، بما في ذلك الكتب المدرسية والكتيبات والمواد المرجعية للطلاب وكتيبات التدريب. تقديم برامج الإعاشة، تعمل الكلية على مسار محدد وتوفر جميع متطلبات الحياة خلال فترة وجود الطالب في الكلية وأثناء التدريبات الميدانية خارج المدرسة. التغذية الجيدة للطالب، تخصص الكلية ثلاث وجبات طعام لكل طالب وتتميز هذه الوجبات بالجودة والمواصفات الدقيقة من حيث التنوع والكمية وغيرها. الحصول على الملابس، توفر الجامعة للطالب الزي العسكري والرياضي. توفير العلاج، من المهم أن تغطي كلية الملك خالد تكلفة علاج كل طالب. مواصلات نقل، تضمن الكلية للطلاب وسائل النقل المناسبة. بدلات مختلفة، يتم صرف بدلات مختلفة للطلاب وذلك وفق شروط وأحكام مخصصة.

رابط تقديم كلية الملك خالد العسكرية للجامعيين 1444

كشفت وزارة الحرس الوطني مواعيد تسجيل الطلاب الجامعيين في كُلية الملك خالد العسكرية، والتي سيتم فتح بوابة التسجيل والقبول بها من يوم الأحد الموافق 27 من ذو القعدة 1443 الموافق بتاريخ ميلادي 26 يونيو 2022، كم راتب الجندي في الحرس الوطني مع البدلات والعلاوات السنوية ، ونوهت أن موعد أغلاق البوابة يتوافق مع يوم 1 ذي الحجة 1443 الموافق 30/6/2022.

كما وضعت رابط إلكتروني للتسجيل من خلاله ( kkmar.gov.sa )

ونوهت وزارة الحرس الوطني علي المتقدمين من للتسجيل في كلية الملك خالد العسكرية؛ من ضرورة تحري الدقة أثناء تسجيل البيانات.