نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة للبيع بأرخص الأسعار امتلك سيارة الآن بكل سهولة في المقال التالي
أسعار السيارات المستعملة في السعودية يبحث عنه الكثير من المواطنين، حيث من الممكن البحث في قسم السيارات التي تكون بالأسعار القليلة حسب ماركة السيارة، السعر، والعام الخاص بالصنع أو النوع، حيث من الممكن إجراء البحث عن طريق اختيار المدينة، كما من الممكن متابعة كل السيارات المعروضة للبيع في الجراج الخاص بالسيارات من أجل اختيار الموديل والفئة المناسبة للفرد بين الكثير من السيارات المعروض للبيع، ثم التواصل بشكل مباشر مع البائع بغير الوسيط.
أسعار السيارات المستعملة في السعودية
هناك العديد من الأسعار التي تخص السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية بالعديد من الماركات المختلفة، ومن ضمن تلك السيارات هي كالتالي:
- سيارة من تويوتا كامري GLE 2022 سنة 2022 الأوتوماتيكية يكون سعرها 91.425 ريال سعودي.
- سيارة من النوع تويوتا هايلكس SGLX سنة 2022 المتواجدة في جازان العادية بسعر 125.925 ريال سعودي.
- سيارة من النوع تويوتا راش GL سنة 2022 المتواجدة في جازان الأوتوماتيكية تكون بسعر 74.175 ريال سعودي.
- سعر السيارة من النوع لكزس LX سنة 2019 المتواجدة في جدة الأوتوماتيكية تكون 390.000 ريال سعودي.
- سعر السيارة من النوع كيا بيجاس سنة 2020 المتواجدة في جدة الأوتوماتيكية يكون 35.200 ريال سعودي.
- سيارة من النوع نيسان صني اس في سنة 2019 الأوتوماتيكية التي تتواجد في جدة تكون بسعر 31.874 ريال سعودي.
- سيارة من النوع هيونداي إلنترا جي سنة 2020 المتواجدة في جدة الأوتوماتيكية تكون بسعر 55.000 ريال سعودي.
- سعر السيارة من النوع تويوتا فورتشنر جي اكس 2 4 * 4 لعام 2018 الأوتوماتيكية تكون 81.000 ريال سعودي.
سعر السيارات المستعملة في المملكة العربية السعودية
ذكرنا في السابق بعض الأسعار الخاصة للسيارات المستعملة التي تتواجد في المملكة العربية السعودية، سوف نذكر في السطور التالية بعض الأسعار الأخرى، ومن ضمن تلك الأسعار هي كالتالي:
- سعر السيارة من النوع شانجان سي اس 85 ليمتيد لسنة 2022 المتواجدة في جدة الأوتوماتيكية تكون 95.553 ريال سعودي.
- سعر السيارة من النوع شيفروليه تاهو لسنة 2021 الأوتوماتيكية التي تتواجد في الرياض تكون بسعر 210.000 ريال سعودي.
- سيارة من النوع تويوتا كوستر بالبنزين لسنة 2014 العادية التي تتواجد في جدة سعرها يكون 65.000 ريال سعودي.
- سعر السيارة من النوع دودج دورانجو لسنة 2012 التي تتواجد في جدة الأوتوماتيكية تكون 33.000 ريال سعودي.
- سيارة من النوع هيونداي إلنترا سمارت بلس سنة 2022 المتواجدة في جدة تكون بسعر 75.000 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة للبيع بأرخص الأسعار امتلك سيارة الآن بكل سهولة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.