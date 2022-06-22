البنك السعودي للاستثمار يعلن الإعفاء من سداد القرض الشخصي فى حالتين فقط

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عمر شويل - جدة البنك السعودي للاستثمار أحد أهم البنوك السعودية التي تقدم تمويلات مختلفة إلى السعوديين وأبناء الخليج العربي وتأتي في مقدمة تلك التمويلات الشخصية (التمويل الأزرق، تمويل مرابحة الأسهم، تمويل مرابحة السيارات، التمويل الشخصي للمتقاعدين، التمويل الشخصي للمقيمين) والعديد من التمويلات الشخصية والعقارية العديدة، حيث أوضح البنك ضمن المزايا التي يقدمها إعفاء البنك السعودي للاستثمار من سداد القرض الشخصي في حالتين فقط يجب توافرها في المواطن المقترض، تضامنا من البنك السعودي في التيسير على المواطنين والذي نوضحه إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، كما نقدم المزايا وآلية حساب التمويل ورقم الدعم الفني.

إعفاء البنك السعودي للاستثمار من سداد القرض الشخصي في حالتين فقط

وضح البنك السعودي للاستثمار بالمملكة العربية السعودية المعايير التي يتم إعفاء المواطنين من سداد القروض الشخصية، وجاء من أهمها أن يكون المواطن المقترض قد إصابة وباء صحي منعه من استكمال عمله في الوظيفة التي يتحصل منها على الرزق مثل إصابته بعجز مثلا أو ما شابه ذلك، كما شمل إعفاء البنك السعودي للاستثمار أيضاً أسر المقترض من سداد أي قسط من الأقساط الشهرية في حالة وفاة المفترض، وجاء ذلك من أهم بنود البنك، والتي يمكنك الحصول من خلاله على تمويل شخصي حسب متطلبات العميل حيث يبدأ التمويل الشخصي من 50 ألف ريال سعودي ويصل إلى 200 ألف ريال للمواطنين السعوديين ومواطنين الخليج العربي والتي يمكنك الإطلاع عليها عبر شروط البنك السعودي للاستثمار.

مميزات الحصول على التمويل الشخصي من البنك السعودي للاستثمار

يمكنك التمتع بالمزايا الكبيرة التي يقدمها البنك السعودي للاستثمار والتي تأتي في مقدمتها التالي:

الحصول على التمويل الشخصي بدون الحاجة إلى تحويل الراتب.

بدون الحاجة إلى تحويل الراتب. مدة سداد الأقساط الشهرية تصل إلى أكثر من 5 سنوات.

التمويل الشخصي متوافق مع أحكام ومفاهيم الشريعة الإسلامية.

متوافق مع أحكام ومفاهيم الشريعة الإسلامية. إمكانية الحصول على تمويلات إضافية بشرط أن يكون المقترض قد قام بسداد نسبة من قيمة التمويل الأساسي.

نسبة الرسوم الإدارية لا تتجاوز 1%.

حاسبة تمويل البنك السعودي للاستثمار

أعد البنك السعودي للاستثمار حاسبة لحساب قيمة التمويل بكل سهولة إذا يترتب عليها قياس التخطيط لحياتك بكل سهولة وأمان، كل ما عليك هو الدخول على الموقع الإلكتروني من رابط البنك السعودي للاستثمار ثم إدخال التالي:

عمر المتقدم للحصول على التمويل. الراتب الشهري للمتقدم على التمويل. مدة سداد الأقساط الشهرية للتمويل. قيمة التمويل الذي يرغب في الحصول عليه. الضغط على كلمة النتيجة.

رقم البنك السعودي للاستثمار (فليكس كول خدمة مركز ألاتصال على مدار الساعة)

يمكنك الاتصال والاستفادة بخدمات البنك بكل سهولة ويسر على مدار الساعة عبر التسجيل في خدمة”فليكس كول” المجانية عبر الاتصال بالرقم التالي (8000124800) كما يمكنكم التواصل من خارج المملكة العربية السعودية عبر الاتصال بالرقم التالي (009660114183100) بالإضافة إلى آلية الاتصال بالرقم التالي (8001248000) ثم اختيار رقم 2 بكل سهولة ويسر.

التمويل السكني المدعوم من البنك السعودي للاستثمار

أتاح البنك السعودي للاستثمار التمويل العقاري المدعوم لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية وفقاً إلى عدة شروط وإجراءات يجب أن تأخذ في الحسبان والتي من أهمها أن يكون المتقدم رجل أو امرأة يكون سعودي الجنسية، كما يتطلب إقامتهم في المملكة العربية السعودية، إضافة على ذلك أن يكون المتقدم لا يقل عمره عن 20 عام كما لا يجب أن يزيد عن 70 عام، إضافة إلى ذلك يقدم البنك تمويل يصل إلى 7 مليون ريال سعودي.

خطوات فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار

يستطيع المواطنين السعوديين القيام بفتح حساب في البنك السعودي للاستثمار من خلال القيام ببعض الإجراءات البسيطة والتي جاءت كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني البنك السعودي للاستثمار.

القيام باختيار المنتج الذي ترغب فيه.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

يقوم البنك بالتواصل معك خلال فترة زمنية لا تقل عن يومين.

يجب عليك بعدها التوجه إلي اقرب فرع البنك.

التمويل الشخصي للمتقاعدين

يتميز التمويل الشخصي للمتقاعدين من بنك السعودي للاستثمار باعتماده من الهيئة الشرعية للبنك بالإضافة إلي أمكانية الحصول علي تمويل اخر من البنك بعد سداد نسبة معينة من التمويل الأول، وتعمد اهم مميزاته انه ليس بحاجة إلي الكفيل ويتم الأعفاء من المديونية لا قدر في حالة وجود أصابة بعجز أو وفاة، ويتم الحصول علي التمويل في نفس اليوم.

البنك السعودي للاستثمار كم يعطي قرص؟

كشفت إدارة البنك السعودي للاستثمار عن قيمة الحد الادنى التي تقدمه كقروض والذي يصل الي 500 ألف ريال سعودي ويتميز هذا التمويل ببعض الخصائص التي من أهمها أن التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية إمكانية الحصول على تمويل إضافي لا حاجة إلي وجود كفيل، وسرعة الحصول على التمويل تقريباً في نفس اليوم.

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