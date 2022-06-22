نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1443 طريقة التسجيل اون لاين وشروطه وطريقة الاستعلام عن المستحقات في المقال التالي
نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1443، لقد أعلنت مؤسسة التأمينات الاجتماعية عن وجود تعديلات لنظام التأمينات وفقا لقرار ملكي، حيث تقوم التأمينات الاجتماعية باخد جزء من راتب العاملين في المملكة العربية السعودية بشكل شهري في مختلف مجالات و قطاعات الدولة، ويتم صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية في حالة الوفاة والعجز الكلي أو أداء 20 عام من الخدمة، وتم تعديل نظام التأمينات ضد التعطل عن العمل نظام ساند، وتم خفض نسبة الاشتراك إلي 1.5% بدلا من 2% من الأجر الاشتراك، وسنقدم لكم طريقة التسجيل في التأمينات الاجتماعية الجديد وطرق الاستعلام عن المستحقات.
خطوات التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1443
يمكن لجميع المستحقين والمواطنين التسجيل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اون لاين الكتروني عبر بوابة التأمين الاجتماعي، خطوات التسجيل هي:
- أولاً يقوم المواطن بالدخول إلى بوابة التأمينات الاجتماعية.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تسجيل الدخول.
- ثم بتحديد نوع المشترك (جهة حكومية، أفراد، أعمال).
- قم بالنقر على أيقونة سجل الآن.
- على الفور سيتم انتقالك إلى صفحة التسجيل قم بإدخال البيانات المطلوبة (الاسم، البريد الالكتروني، رقم الجوال، كلمة المرور، تأكيد كلمة المرور).
- ثم قم بإدخال رمز التحقق الظاهر أمامك.
- قم بقراءة الشروط المذكورة أمامك والموافقة عليها.
- ثم الضغط على أيقونة تسجيل.
طريقة الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية 1443
أتاحت مؤسسة التأمينات الاجتماعية إمكانية الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية، حيث يمكن لجميع المشتركين في مؤسسة التأمينات الاجتماعية السماح بالاستعلام عن المستحقات بالخطوات التالية:
- في البداية قم بالدخول إلى بوابة التأمينات الاجتماعية.
- ثم قم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة خدمة التحقق السريع.
- سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات قم باختيار الإستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية.
- قم بإدخال رقم الهوية الوطنية.
- ثم قم بكتابة رمز التحقق الظاهر أمامك.
- بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة تحقق.
شروط صرف مستحقات التأمينات الاجتماعية
- توقف المواطن عن مزاولة المهنة.
- لابد من مرور عام على إيقاف المواطن من مزاولة المهنة.
- تقديم الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف المستحقات.
- ألا يصل عمر المتقدم 60 عام لكى يحصل على التأمين دفعة واحدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر نظام التأمينات الاجتماعية الجديد 1443 طريقة التسجيل اون لاين وشروطه وطريقة الاستعلام عن المستحقات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.