نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الحج والعمرة تعلن عن وظائف موسمية بشروط محددة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية عن توفير وظائف موسمية لخدمة حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج لهذا العام، كما أوضحت الوزارة بعض الشروط التي يجب توافرها في المتقدمين على تلك الوظائف، بالإضافة لتوضيحها نوعية الوظائف المتوفره ليتمكن الراغبين في التقديم عليها، ولذلك فسوف نوضح لكم من خلال موقع ثقفني تلك الوظائف والشروط الخاصة بها.

وظائف موسمية من وزارة الحج والعمرة

أوضحت وزارة الحج والعمره أن أماكن العمل في الوظائف المعلن عنها سيكون في مكة المكرمة والمدينة المنورة ومدينة جدة، والتقديم على تلك الوظائف يكون متوفر على موقع الوزارة الوظائف الموسمية.

شروط الوظائف الموسمية من وزارة الحج والعمرة

الوظائف متوفرة لأصحاب الجنسية السعودية فقط. يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 24 عام. الحصول على المؤهل والخبرة المطلوبة في الوظيفة. الوزارة تؤكد أن الأولوية لمن يمتلك خبرة في الأعمال الموسمية لوزارة الحج والعمرة. يشترط أن يكون المتقدم شخص يمتلك القدرة البدنية والصحية. أن يكون المتقدم على الوظيفة يمتلك رخصة نقل عمومي أو رخصة نقل ثقيل. أجتياز المقابلة الشخصية. أن يكون المتقدم على الوظيفة متقن لأحدى لغات الحجاج والتي تتمثل في: الفارسي، التركي، الأوزبكي، الأردو، الصيني، الملايو.

إنتهاء التقديم على وظائف الحج

أوضحت وزارة الحج والعمرة على موقعها الرسمي أن التقديم على وظائف الحج والعمرة لخدمة ضيوف الرحمن قد إنتهت بالفعل، وذلك من خلال رسالة على الموقع تشكر الموطنين فيها لرغبتهم في العمل مع الوزارة وتعتذر عن إنتهاء فترة التسجيل للمتقدمين، وتتمني لمن حالفهم التسجل التوفيق.

وفي سياق منفصل فقد أوضحت وزارة الحج والعمرة أن أخر موعد لإصدار تصاريح العمرة سيكون يوم 24 من شهر ذي القعدة، موضحاً أن التسحيل سيتم إتاحته مره أخرى وذلك يوم 20 ذي الحجة وذلك بعد إنتهاء موسم الحج، وأكدت الوزارة على ضرورة تلقي لقاح كوفيد 19 المعتمد من هيئة الصحة العامة وذلك لأداء الحج، وأضافت الوزارة أنه في حالة عدم تلقي اللقاح سيتم استبعاد المتقدم من القرعة.

نتمنى لجميع المتقدمين على وظائف الحج والعمرة التوفيق والقبول، وفي انتظار تعليقاتكم.