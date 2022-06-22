كيفية الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني أو برقم الهوية 1443

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عمر شويل - جدة الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني أو من خلال رقم الهوية الوطنية، أحد الأمور الهامة التي دائما ما يتم البحث عليها من قبل أبناء الشعب السعودي، حيث تعد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من المؤسسات التي لها دور فعال في المملكة والتي تسعي دائما على توفير حياة كريمة للشعب السعودي من خلال البرامج التنموية المختلفة من أبرزها نظام ساند، كما يمكنكم الاستعلام عن مستحقات التأمينات الاجتماعية من خلال رقم الهوية الوطنية أو من خلال تطبيق تأميناتي أو من خلال الموقع الإلكتروني المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

كيفية الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني

أصبح بإمكانك الآن الاستفسار عن اسمك في التأمينات الاجتماعية إلكترونيا وانت في بيتك من خلال جواك عن طريق إتباع الخطوات التالية:



الدخول إلي موقع التأمينات الاجتماعية.

الاجتماعية. النقر على الخدمات الإلكترونية.

تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور.

إذا كان ليس لديك حساب قم بإنشاء حساب جديد.

الضغط على التحقق من الاشتراك.

تسجيل رقم السجل المدني.

النقر على استعلام.

خطوات الاستعلام عن التأمينات الاجتماعية برقم الهوية

يستطيع المواطنين والمقيمين بكل سهولة الاستعلام أسمائهم في التأمينات برقم الهوية الوطنية أيضاً عن طريق إتباع الخطوات البسيطة التالية:

الدخول إلي رابط موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الضغط على فتح حساب جديد.

تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

تسجيل كلمة المرور واسم المستخدم.

اختيار الخدمات الإلكترونية.

مراجعة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.

الضغط على تأمينات أون لان.

تسجيل رقم الهوية الوطنية.

الضغط على استعلام.

قد بينا في مقال سابق تعويضات التأمينات الاجتماعية التي يتم صرفها إلي المستفيدين من خدمات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وهو ما سمي دعم العاملين السعوديين.

طريقة الاستعلام عن مستحقات التأمينات

وفرت وزارة التنمية الاجتماعية إلي المواطنين المستفيدين من خدمات الضمان الفرص في الاستعلام عن المستحقات المالية من خلال إتباع الخطوات التالية:

التوجه إلي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

الاجتماعية. الضغط على الصفحة الرئيسية ومنها اختيار المستحقات التأمينية.

يمكنكم تحميل الملف الذي يحتوي على الأسماء أو استخدام البحث عن طريق رقم الهوية الوطنية أو من خلال الاسم.

كيفية إلغاء مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية

تستطيع بكل سهولة إلغاء مدة الاشتراك في التأمينات الاجتماعية من خلال بعض الخطوات البسيطة للمواطن السعودي أو المقيم وذلك عن طريق إتباع التالي:

الدخول أولا إلي موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. الضغط علي الخدمات العامة. اختيار الخدمات الإلكترونية. النقر على أيقونة إلغاء مدة الاشتراك من البريد. الضغط على اعتماد. النقر على”الإقرار بصحة مدة الاشتراك”. الضغط علي حفظ.

رابط التامينات الاجتماعية تسجيل دخول

يمكنكم تسجيل الدخول على موقع التامينات الاجتماعية السعودية عن طريق إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع التامينات الاجتماعية gosi.gov.sa.

سجل البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بدخول الأفراد.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

سجل رمز التحقق.

انقر فوق أيقونة تسجيل الدخول.

بهذه الخطوات فقد قمت بتسجيل الدخول على موقع التامينات الاجتماعية.

وصلنا إلي ختام شرح الاستعلام عن التأمينات برقم السجل المدني أو برقم الهوية والاستعلام عن المستحقات التأمينية.