نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إزالة حي الربوة والعزيزية والرحاب ومواعيد هدد 12 حي جديد عشوائي فى جدة في المقال التالي

موعد إزالة حي الربوة والعزيزية والرحاب ومواعيد هدد 12 حي جديد عشوائي فى جدة وموعد اخطار السكان بالإخلاء وكيفية الحصول على تعويض نزع الملكية فى تلك الاحياء التي صدر لها قرار إزالة فى جدة وكذلك الأوراق والمستندات المطلوبة لصرف تعويض إزالة المناطق العشوائية وشروط امانة جدة ولجنة تطوير الاحياء العشوائية والتي تنظر فى أوراق ومستندات المتضررين من إزالة مساكنهم وتقوم بتحديد قيمة التعويض لصاحب طلب صرف تعويض إزالة الاحياء العشوائية فى جدة وينتهي اخر موعد للهد فى جدة بنهاية شهر نوفمبر 2022 وفق الجدول الزمني لتطوير الاحياء العشوائية فى جدة. طريقة تقديم طلب تعويض إزالة الاحياء العشوائية أولا يجب الدخول على رابط موقع امانة جدة الالكتروني.

ثم رفع المستندات والأوراق المطلوبة من خلال البوابة الرقمية.

كذلك يمكن زيارة مقر امانة جدة وتقديم طلب التعويض للجنة إزالة العشوائيات المكونة من امانة جدة والهيئة العامة للعقارات.

سواء تم تقديم طلب التعويض عن الهدد الكترونياً او من خلال مقر الأمانة سيتم مراجعة الطلب وبحث أهلية الطلب وتقدير قيمة التعويض الهدد للمتضرر.

ثم يتم تحويل الطلب بعد الموافقة الى هيئة العقارات التي تقوم بصرف التعويضات عن إزالة العقارات فى الاحياء العشوائية. المستندات والأوراق المطلوبة فى صرف تعويضات الاحياء العشوائية بجدة أولا تقديم صورة من الصك الشرعي او الوثيقة.

ثم بيانات مالك العقار وصورة من الهوية الوطنية.

كذلك فى حالة وجود وكيل عن المالك يتم تقديم صورة من الوكالة الشرعية وصورة الهوية الوطنية للوكيل.

ايضا صورة من فاتورة مرافق كهرباء او مياه حديثة للعقار.

ثم تصوير المبني من الخارج بصورة فوتوغرافية.

كذلك تقديم رقم آيبان الحساب البنكي لمالك العقار.

ايضا يتم تقديم صورة جوية لموقع العقار الصادر له قرار الازالة.

ثم رقم التوثيق الخاص بإخلاء العقار. موعد إزالة حي الربوة والعزيزية والرحاب موعد إزالة حي الربوة العشوائي فى جدة سيكون وفق الجدول الموضوع من قبل لجنة تطوير العشوائيات والمعلن من قبل امانة جدة والمقرر له بداية اشعار السكان بالإخلاء يوم 11 يوليو 2022 وبدء الهدم فى الخامس من أغسطس 2022.

وموعد الهدد فى حي العزيزية سيكون فى موعد 21 يوليو 2022 وكذلك حي الرحاب سيكون فى نفس الموعد.

ثم سيتم إزالة عدد 12 حي عشوائي تم تحديدهم من قبل لجنة تطوير العشوائيات وتم تأجيل الهدم بسبب اعتراض الأهالي على قيمة تعويض إزالة الاحياء العشوائية. عمر شويل - جدة موعد إزالة حي الربوة والعزيزية والرحاب ومواعيد هدد 12 حي جديد عشوائي فى جدة - ثقفني

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