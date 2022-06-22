نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط سكني للنساء المتزوجات والمطلقات وخطوات التقديم بالتفصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط سكني للنساء حيث قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بإتاحة بعض البرامج ومن ضمن هذه البرامج برنامج سكني حيث يعمل البرنامج على دعم الأفراد للحصول على شقق سكنية وذلك يكون وفقاً لعدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على الدعم وحيث أن الكثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية يقومون بالبحث عن هذه الشروط فسوف نقوم من خلال هذا المقال بتوضيح شروط الدعم السكني للنساء كما سوف نقوم كذلك بتوضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع.

شروط سكني للنساء 1444

لقد قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط والضوابط التي يجب مراعاتها عند النساء التي تريد الحصول على الدعم السكني وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

لا بد من المرأة المتقدمة للحصول على الدعم السكني سعودية الجنسية ويكون زوجها أيضاً سعودي الجنسية.

يشترط أن يكون عمر المرأة المتقدمة لا يقل عن خمسة وعشرين 25 عاماً.

يجب ان المرأة تابعة لزوجها في برنامج دعم سكني.

من الممكن أن تقوم المرأة المتزوجة بتقديم طلب كي تحصل على دعم سكني وذلك في حالة عدم تملكها لسكن مناسب.

يشترط عدم تملك المرأة المتقدمة أي أصول خاصه بها.

أن يكون للمرأة المتقدمة دخل خاص بها

أن تكون المرأة متواجدة دائماً داخل أراضي المملكة العربية السعودية.

من الممكن أن تقوم المرأة السعودية بتقديم طلب للحصول على الدعم السكني خاص بها.

في حالة حصول المرأة على الدعم السكني من قبل فلا يحق لها التقديم مرة أخرى.

كيفية التقديم على دعم سكني للمتزوجات

بعد استيفاء شروط الدعم السكني للنساء ؛ من الممكن أن تقوم النساء المتزوجات أو المطلقات بالتقديم للحصول على دعم سكني وذلك يتم بإتباع بعض الخطوات التي تم وضعها من قبل وزارة الإسكان وهذه الخطوات تكون كالآتي:

أولا يجب الولوج المباشر إلى منصة سكني sakani.sa

ثم يتم الضغط على أيقونة التسجيل في سكني.

تدوين كل من تاريخ الميلاد ورقم الهوية الوطنية وذلك في المكان المحدد لذلك.

على المتقدمة القيام بالموافقة على جميع الشروط والضوابط.

تدوين كافة البيانات المطلوبة وهي مثل (رقم الجوال ، رمز التحقق ، رمز التفعيل ، البريد الإلكتروني).

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل.

وبعدها يتم النقر على زر تقديم.

ثم القيام بالموافقة على الشروط والأحكام.

وأخيراً وبعد القيام بالخطوات السابقة بطريقة صحيحة سوف يتم ظهور النتيجة بالقبول أو الرفض وفي حالة الرفض يتم تقديم أسباب الرفض.

استعلام طلب سكني برقم الهوية

من الممكن أن يقوم المتقدم بطلب سكني الاستعلام عن هذا الطلب بواسطة رقم الهوية الوطنية وذلك يتم بإتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة سكني قاصداً.

على المستعلم بتحديد الوصول السريع.

ثم يتم الضغط على أيقونة مواطن أو مقيم.

الضغط على أيقونة التحقق من حالة الاستحقاق.

ثم يتم تدوين رقم الهوية.

النقر على رابط التحقق.

كتابة تاريخ الميلاد وبعدها يتم الضغط على زر متابعة.

إكمال التحقق المطلوب.

وبعد ذلك سوف يتم الذهاب إلى الصفحة الخاصة بالمعلومات الشخصية وذلك للتحقق من حالة الاستحقاق.

وفي الختام بذلك نكون قدمنا لكم أهم شروط سكني للنساء كما قمنا بالتعرف على كيفية التقديم على دعم سكني للمتزوجات وأيضاً قمنا بالتعرف على طريقة الاستعلام عن طلب سكني برقم الهوية.