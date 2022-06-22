نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الموارد البشرية توضح موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 1443 للقطاعين الحكومي والخاص بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 1443 وزارة الموارد البشرية، والتي سيتم أعلانها لكافة قطاعات المملكة العربية السعودية، للقطاع الخاص والقطاع الحكومي، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يتساءل العديد من الأفراد عن عدد الاجازات الرسمية لعطلية عيد الأضحى المبارك، ومتي موعد العودة للعمل، تفاصيل موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 1443 نوضحها عبر موقع ثقفني.

وزارة الموارد البشرية موعد اجازة عيد الأضحى المبارك 1443

ينص قانون العمل في المملكة العربية السعودية على منح العاملين في القطاعات المختلفة سواء خاص أو حكومي اجازات رسمية، تختلف عدد تلك الاجازات في كلا القطاعين، ولا يحق لصاحب العمل الخاص أجبار العامل على أداء المهام أيام العطلات الرسمية، ولكن إذا رغب العامل يكون ذلك بأجر متفق عليه كلاً من الشخصين، ويتم أعلان كل قطاع بالمملكة موعد الاجازات عبر صفحته الرسمية، ومن المؤكد أن موعد اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص بالسعودية سيكون يوم 9 من ذو الحجة 1443.

تاريخ اجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

تم تحديد موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443 ويذكر أن القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية والمنظمات الغير هادفة للربح ستكون العطلة لهم من يوم 9/12/1443 الموافق 12 يوليو 2022، ثم يتم العودة للعمل بجميع قطاعات ومؤسسات الدولة مع نهاية العطلة والتي تم تحديدها في موعد 13 ذو الحجة 1443.

أما عن اجازة القطاع الحكومي فمن المرجع أن تكون العطلة الرسمية لذلك القطاع 5 من ذي الحجة 1443 وتستمر حتي 13 ذي الحجة 1443.

موعد اجازة عيد الأضحى البنوك ١٤٤٣

موعد عطلة عيد الأضحى للبنوك إذ تبدأ العطلة في اليوم السابع من شهر ذي الحجة 1443 هـ ، الموافق الثامن من تموز (يوليو) 2022 م ، على أن تستمر العطلة الرسمية حتي اليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة 1443، الموافق الثالث عشر من شهر يوليو 2022 م.

اجازة تداول السعودية عيد الأضحى المبارك 2022

كشفت تداول السعودية مساء امس عن عطلة عيد الأضحى والذي سيكون يوم الأربعاء الموافق 7 ذي الحجة 1443، ونوهت ان التداول سيتم الانتهاء به مع نهاية يوم الأربعاء السادس من يوليو 2022، علي أن يتم العودة واستئناف العمل مع نهاية يوم 13 ذي الحجة 1443.

متى عيد الأضحى المبارك 2022

وفقًا لتقويم أم القرى الشهير في المملكة العربية السعودية ومن المنتظر أعلانه من المحكمة العليا ورؤية هلال ذو الحجة، فان ما يترتب علي ذلك؛ أن أعلان رؤية هلال أول ذو الحجة 1443 يكون يوم 30 ذو القعدة ويتوافق ذلك مع تاريخ 29/7/2022، أي أن وقفة عرفات ستكون بتاريخ 8/7/2022 الموافق 9 ذو الحجة 1443، ويكون العيد يوم السبت الموافق 10 ذو الحجة 1443 ولكن الأمر لا يزال يعتمد علي تصريح المحكمة العليا رسمياً، ويتم الإعلان بشكل رسمي عن الاجازات مع اليوم الاول لشهر ذو الحجة وتحدد كل دائرة موعد العطلات.

علي الأرجح سيكون موعد العمل بعد العطلة الرسمية للعيد والتي ستكون يوم الأربعاء الثالث عشر من يوليو / تموز 2022، الموافق لليوم الرابع عشر من شهر ذي الحجة 1443.