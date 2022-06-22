نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنك السعودي للاستثمار فتح حساب أون لاين من البيت في 5 خطوات سريعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البنك السعودي للاستثمار فتح حساب أون لاين دون الذهاب إلي مقر البنك في خطوات سهلة ميسرة علي الجميع، حيث تباين خلال الفترة الماضية وجود أجراءات احترازية قوية في معظم البنوك السعودية من اجل التصدي لانتشار وباء فيروس كورونا، لذا تجد الكثير من المواطنين والمقيمين يبحثون عن طرق عمل حساب بنكي من المنزل دون الحاجة إلي زيارة احد فروع البنك، والذي نكشفه لكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

البنك السعودي للاستثمار فتح حساب

يتمكن المواطن من الاستفادة الكبيرة من البنك السعودي عن طريق فتح حساب جديد، حيث من المعروف أن ألية فتح الحساب تتم عن طريق ذهاب الشخص إلي اقرب فرع من فروع البنك وتقديم المستندات المطلوبة مثل بطاقة الهوية الوطنية وملئ نموذج التقديم وغيره من المعلومات الحسابية، ولكن في ظل أزمة فيروس كورونا اصبح الآن بإمكانك فتح حساب في البنك السعودي أون لاين من أي مكان وفي أي ووقت، حيث أن طرق فتح الحساب من البيت ميسرة للغاية، الطريقة الأولي لفتح حساب من البيت تتطلب منك الاتصال برقم خدمة العملاء المجاني 8001248000 والقيام بتوضيح البيانات المطلوبة عن طريق خدمة العملاء، ويتم بعدها الذهاب إلى البنك من اجل تفعيل الحساب.

فتح حساب في البنك السعودي أون لاين

خطوات فتح حساب في البنك السعودي تتطلب من اتباع النقاط البسيطة التالية:

الدخول علي رابط موقع البنك السعودي للاستثمار .

. النقر فوق (تقدم بطلب).

تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

حفظ الرقم المرجعي جيدا الخاص بالطلب.

خلال يومين يتم الموافقة علي فتح الحساب وسوف يتطلب منك التوجه إلى فرع البنك لإنهاء الإجراءات المتعلق بالحساب.

شروط فتح حساب في البنك السعودي للاستثمار

حدد البنك بعض من الشروط الخاص بأعمار المتقدمين لفتح الحساب في البنك وخاصة لأبناء مجلس التعاون السعودي، حيث يجب أن يكون عمر المتقدم من موطني مجلس الخليج العربي والمقيمين لا يقل عن 18 عام، بالإضافة إلي وجود جواز سفر ساري المفعول، أما المواطنين السعودين فيجب ألا يقل عمر الشخص المتقدم عن 15 عام.

قروض البنك السعودي للاستثمار

يذكر أن البنك يقدم العديد من القروض الشخصية والعقارية، في مقال أخر ذكرنا لكم إعفاء البنك من سداد القروض للمواطنين والمقيمين وهي حالات خاصة تضامنا مع أبناء المملكة العربية السعودية والمقيمين وأبناء الخليج العربي، في نفس الوقت الذي ذكرنا فيه إعلان البنك عن شروط التمويل الشخصي الذي يصل إلى 7 مليون يال سعودي.



من اهم القروض والتمويلات التي يقدمها البنك إلي المواطنين هي تمويل المتقاعدين الشخصي الذي لا يحتاج كفيل وتبدأ قيمته من 50 ألف ريال سعودي ويصل إلى مليون ونصف، علي جانب اخر ذكرنا من قبل في مقال سابق شروط التمويل العقاري المدعوم الذي يصل إلى 7 مليون ريال سعودي.



ما هي مميزات البنك السعودي للاستثمار ؟

يتساءل الكثيرون من المواطنين السعوديين والمقيمين الراغبين في التسجيل في البنك السعودي للاستثمار والاستفادة من العديد من الخدمات التي يطرحها عن أهم مزايا البنك السعودي للاستثمار والذي تضمن كل من التالي:

بداية من رفع سقف الحد اليومي لعملية العقارات إلى 200 ألف ريال سعودي للقيمة الشرائية.

ظهور اشعار فوري لحاملي بطاقات التنقل.

نطاق أوسع للاستخدام.

الحماية والأمان الذي يوفره البنك من خلال العديد من الآليات الجديدة.

وصلنا إلى ختام شرح البنك السعودي للاستثمار فتح حساب أون لاين من البيت في 5 خطوات سريعة.