مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1443 “وزارة التعليم” السعودي توضح الشروط وآلية احتسابها بالقوانين الجديدة

صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1443، فإن من لديه وظيفة في القطاع التعليمي، وخاصة المعلمين والمعلمات الذين يرغبون بمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة من حيث آلية احتسابها أو الشروط، فقد قامت وزارة التعليم السعودية بالتوضيح أنه سيتم صرفها بعد توافر بعض من الشروط والعوامل، ومن أهمها عدد الأعوام التي تواجد بها المعلم في وظيفته حتى يتمكن من صرف المكافأة.

صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1443

أوضحت وزارة التعليم داخل المملكة العربية السعودية عن جميع التفاصيل الخاصة ومنها قيمة آلية احتسابها، بالإضافة للشروط التي حددتها الوزارة، وطبقًا لقوانين العمل الجديدة، فإن المكافأة يتم تقاضيها بناءً على عدد الأعوام التي قضها الموظف في وظيفته، على أن يتم احتساب قيمة المكافأة لكل معلم علي حدي، على حسب درجة الوظيفة، وعدد من العوامل الأخرى.

الشروط المطلوبة لصرف المكافأة

لابد أن يكون المعلم يعمل بصورة متواصلة في القطاع التعليمي.

يجب أن يكون المعلم لم ينقطع من قبل عن الخدمة لمدة سنتين على الأقل.

أن يكون مجموع عدد الأعوام التي قضاها المعلم في وظيفته لا تقل عن ١٠ أعوام على الأقل وذلك طبقًا للقوانين التعليمية الجديدة.

لن يتم صرف المكافأة إذا انتهت خدمته، في حالة فصله عن العمل.

عند حدوث فسخ العقد لأي سبب بعيد عن القوانين التعليمية الجديدة.

إذا كان المعلم لم يقدر على الالتزام في الوظيفة طبقًا للشروط المتواجدة في العقد.

في حالة إجبار المعلم على نظام تعاقد دون وجود رغبة منه.

إذا تعرض المعلم أو أحد أفراد أسره إلى التهديد بصورة مباشرة أو غير مباشر.

قيمة آلية احتساب المكافأة

صرحت وزارة التعليم السعودية من قبل بأن قيمة مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين في القطاع التعليمي، ليست ثابتة ولكن تختلف علي حسب عدد الأعوام التي قضاها المعلم في الوظيفة، وأيضًا درجة المعلم، وتبدأ قيمة صرف المكافأة من ٨٠٠ ريال للمعلم، والمعلم المساعد، فإن المعلم الممارس يحصل علي ٩٠٠ ريال، والمعلم المتقدم فإنه يحصل على ١٠٠ ريال سعودي، والمعلم الخبير يحصل على ١١٠٠ ريال، وهذا لمن قضى في مهنته مدة لا تقل عن ١٠ أعوام خدمة.