موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر بالميلادي والهجري لكل المستحقين والمستفيدين

ننشر لكم موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر يالميلادي والهجري لكل المستحقين والمستفيدين، حيث يترقب المستحقين للدعم السكني الحصول على الدعم السكني من خلال برنامج سكني خاصة وأن الدعم السكني واحدا من أهم الخدمات التي يتم نزولها من أجل إتاحة الفرصة لجميع السعوديين للحصول على مسكن لائق.

موعد نزول الدعم السكني لهذا الشهر في يونيو هجريا وميلاديا

موعد نزول الدعم السكني لكل المستفيدين : الخميس 24/11/1443 هجريا.

موعد نزول الدعم السكني لكل المستفيدين لهذا الشهر : الخميس 23/6/2022 ميلاديا .

شروط الحصول على الدعم السكني

حدد برنامج سكني والتابع لوزارة الإسكان السعودية مجموعة من الشروط من أجل إمكانية الحصول على الدعم السكني بشكل كبير وسهل.

يجب أن يكون الحاصل على الدعم السكني سعودي الجنسبة.

يجب أن لا يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني ممتلكا لمنزل خلال السنوات الخمس الأخيرة قبل تقديم طلب الحصول على الدعم السكني.

يجب أن لا يقل المتقدم للحصول على الدعم السكني عن 24 سنة.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني لم يسبق له الحصول على أي من أنواع الدعم السكني من الحكومة السعودية.

الفئات التي تستحق الحصول على الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان من خلال برنامج سكني مجموعة من الفئات والتي بإمكانها الحصول على الدعم السكني بشكل شهري من خلال المراجعة الدورية والمستمرة.