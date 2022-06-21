متي نزول الدعم السكني شهر ذو القعدة 1443هـ وكيفية الاستعلام بالخطوات وزارة الاسكان توضح

الدعم السكني شهر ذو القعدة 1443 من أكثر المواضيع بحثًا في هذه الأيام هو التساؤل بشأن موعد إيداع الدعم السكني لشهر ذي القعدة لعام 1443هـ الجاري، حيث قامت وزارة الإسكان في المملكة العربية السعودية بتوفير خدمة الدعم السكني حتى تساعد المواطنين الذين ليس لديهم أي سكن خاص بهم أو مسجّلًا باسمهم في الوزارة، وتعمل الحكومة السعودية جاهدة وباستمرار على توفير كافة الدعم المادي والسكني والمعنوي لمواطنيها حتى يتمكنوا من العيش في راحة وأمان داخل وطنهم الحبيب.

خطوات الاستعلام عن موعد إيداع الدعم السكني لشهر ذو القعدة 1443هـ

الدخول المباشر على رابط منصة “ سكنى ” الإلكتروني الرسمي.

” الإلكتروني الرسمي. بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة “تسجيل مستخدم على منصة سكنى”.

اكتب كل البيانات المطلوبة منك على المنصة منها رقم الهوية الوطنية وكلمة السر واسمك كاملًا.

تحقق من الرمز البشري بكتابته في الحقل الخاص به واستكمل باقي البيانات بشكل صحيح.

انقر بعد ذلك على أيقونة “تسجيل” وسيتم دخولك على الصفحة الرئيسية للموقع ومنها اختر أيقونة “الاستعلام”.

بمجرد النقر عليها يتم فتح صفحة تحتوي على كل البيانات الخاصة بمبلغ الدعم السكني الخاص بك.

موعد إيداع دعم سكني 1443هـ لشهر ذو القعدة

قامت وزارة الإسكان في السعودية بتحديد موعد لإيداع الدعم السكني والذي يتم صرفه بشكل دوري شهريًا ويكون في يوم الثالث والعشرين من كل شهر ميلادي بالنسبة لموعد الإيداع أما موعد الصرف يكون في اليوم الذي يليه وهو يوم الرابع عشر من الشهر الميلادي، وفي حالة أن موعد الصرف أو الإيداع صادف يوم الجمعة أو السبت يتم تقديمهم أو تأخيرهم يوم لأن الجمعة والسبت هما يومي عطلة أسبوعية رسمية في السعودية.

شروط الحصول على الدعم السكني السعودي