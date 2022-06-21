اعلان هام وعاجل من أمانة جدة السعودية .. 10 أيام على انتهاء المهلة المحددة لهذه المناطق !!

وأوضحت الأمانة أن المتبقي من المهلة 10 أيام، والتى ستنتهي اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل.

وحددت الأماكن المطلوب تسوير الأراضي الفضاء بها، ومنها، الأراضي الواقعة على طرق: الملك عبدالعزيز والأندلس، والأمير ماجد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن عبدالعزيز.

وشملت كذلك الأراضي الواقعة على طريق الملك فهد بن عبدالعزيز، وطريق المدينة المنورة، وطريق الملك عبدالله بن عبد العزيز، بالإضافة إلى شوارع، الأمير سلطان بن عبدالعزيز، والسلام، وحراء، وصاري، وفلسطين.