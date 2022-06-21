نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة حجز موعد رخصة قيادة منصة أبشر للرجال والنساء في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز موعد رخصة قيادة منصة أبشر الإلكترونية هي أفضل إحدى الخدمات الإلكترونية في دولة السعودية، والتي تساعدنا على تسهيل إصدار رخصة قيادة للرجال أو للنساء، وذلك من عبر إتباع الخطوات الآتية أسفل، نستعرض لكم خطوات إصدار رخصة القيادة من خلال خدمة منصة أبشر بكل التفاصيل اللازمة.

حجز موعد رخصة قيادة منصة أبشر

الحكومة السعودية تساعد شعبها في التسهيل على المواطنين والمقيمين لكيفية إصدار رخصة القيادة بأسهل الطرق وذلك عبر منصات الحكومة الإلكترونية مثل منصة أبشر وذلك من ضمن عمليات التطوير وتمكين الخدمات إلكترونياً، وتستطيع إصدار رخصة قيادة سارية وقانونية في المملكة للمقيمين والمواطنين، مع اعتبار اختبار الفحص الطبي هو أحد أهم أركان للحصول على الرخصة، مثل فحص العين وعينات الدم والفحص العام.

شروط استخراج رخصة القيادة السعودية

يجب على كل متقدم للحصول على إصدار رخصة قيادة في المملكة السعودية الإلتزام بإتباع الشروط التالية:

عمر المتقدم لا يزيد عن 18 عاماً ليحصل على الرخصة.

اجتياز الفحص الطبي ليثبت الحالة الصحية (فحص النظر، فصيلة الدم).

صورة بطاقة الأحوال المدنية.

إحضار عدد 6 صورة شخصية.

سداد رسوم استخراج رخصة قيادة.

يجب تقديم الأوراق السابقة في ملف.

طريقة حجز موعد رخصة قيادة منصة أبشر

جميع الشعب السعودي الرجال والنساء يريدون التقدم للحصول على رخصة قيادة وخاصة النساء بعد إعلان السعودية والسماح للنساء السعوديات بركوب السيارات وعليك بالخطوات التالية وتفعيلها بند بند لحجز الموعد:

زيارة رابط منصة ابشر. التسجيل عبر المنصة عليك إدخال اسم المستخدم أو رقم الهوية وكلمة السر ثم اضغط على تسجيل الدخول. سيتم إرسال كود التحقق إلى الجوال قم بإضافته في المربع المطلوب. قم بالضغط على حجز المواعيد، من الصفحة الرئيسية عبر منصة أبشر الإلكترونية. إحفظ كلمة المرور. بعد حفظها سيتم تحويلك لصفحة مواعيد المرور. إضغط على الموعد. ثم تحديد الموعد، ثم التالي. حدد الخدمة المراد الحصول عليها، اختر اول اختيار وهو إصدار رخصة قيادة. اختر المنطقة التابع لها. سيتم تحويلك إلى صفحة المواعيد المتاحة. اختر الموعد المناسب لك، اضغط على موعد رخصة القيادة. سيتم توجيهك إلى صفحة تأكيد الموعد. قم بالضغط على تأكيد وقد تم الحجز.

رسوم إصدار رخصة القيادة في السعودية

قدرت المملكة السعودية رسوم رخصة القيادة الخاصة عبر منصتها أبشر وقدرت ب 40 ريال سعودي سواء المواطن أو المقيم للنساء أو الرجال مع رسوم التجديد السنوية بنفس القيمة وهي 40 ريال سنوياً وفي حالة الفقد أو تلف الرخصة سيتم فرض غرامة مقدرة ب 100 ريال سعودي.