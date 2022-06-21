حسابي في الضمان الاجتماعي المطور بالرابط واستعلام نتائج الأهلية بالضمان

حسابي في الضمان الاجتماعي المطور، من أبرز ما يبحث عنه المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور الجديد، والذي أطلقته وزارة الموارد البشرية، بهدف التيسير المادي على الأفراد والأسر، التي تتطلب الدعم شهريًا من راتب الضمان الاجتماعي، دون الحاجة إلى اللجوء للحصول على القروض من البنوك، والدخول في دوامة الديون لسدادها، ولكن وزارة الموارد البشرية، وفرت برنامج دعم الضمان الاجتماعي، لكل من تنطبق عليه شروط نظام الضمان المطور الجديد، والذي أقرته الموارد البشرية، بهدف ضمان تساوي الفرص للجميع، بل وقد قامت الوزارة أيضًا بمد فترة التسجيل في الضمان الاجتماعي، عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وذلك حتى نهاية شهر أكتوبر القادم، لمن يرغب في الحصول على الدعم من المستفيدين الجدد، مع إتاحة الفرصة لهم لعمل استعلام عن حسابي في الضمان الاجتماعي، وعند التأكد من القبول، يمكنهم عمل استعلام عن مبلغ الضمان الاجتماعي، من خلال وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسجيل الدخول، أو الضمان الاجتماعي المطور تسجيل الدخول نفاذ.

الضمان الاجتماعي المقطوعة

يمكنك التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور، من خلال عدة طرق مختلفة، إما عن طريقة منصة الدعم الاجتماعي، أو عن طريق النفاذ الوطني، وذلك من خلال حسابي في الضمان الاجتماعي، بالخطوات التالية:

قم أولا بفتح رابط منصة الضمان الاجتماعي المطور مباشرة. وبعدها قم بالدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي الجديد الإلكترونية. وبعد ذلك قم بعمل حساب جديد. ومن قم اضغط على كلمة الخدمات الإلكترونية من القائمة. ثم اضغط منها على كلمة حماية المعاشات. وبعدها ابدأ في ملء كل الخانات الفارغة بمعلوماتك. وبعد ذلك سوف تتمكن من تحديد مكتب الضمان الاجتماعي، الذي ستحصل من خلاله على راتبك الشهري. وبعدها حدد الفئة أو المجموعة التي تنتمي لها. وسوف تظهر أمامك بيانات أخرى يجب عليك استكمالها. وأخيرا يجب عليك الموافقة على الشروط والأحكام التي نصت عليها الموارد البشرية. وبعدها أرسل الطلب.

استعلام نتائج الأهلية بالضمان المطور

عقب التسجيل في الضمان الاجتماعي، يمكن أن تظل تتساءل “كيف اعرف اني مقبول في الضمان الاجتماعي”، وتكمن الإجابة في عمل استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي عن طريق رقم الضمان الاجتماعي المجاني، أو إجراء استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني فقط، بعد الدخول على “حسابي في الضمان الاجتماعي”، وتتبع الخطوات التالية: