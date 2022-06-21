نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر استعلام عن صلاحية الإقامة ورسوم التجديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة أبشر استعلام عن صلاحية الإقامة تعد من أهم الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنصة للوافدين، حيث يمكنهم من خلالها الاستعلام عن صلاحية الإقامة وتجنب دفع الغرامات المفروضة على التأخر في التجديد والتي قد تصل إلى ترحيل العامل الوافد، ويسمح للوافدين استعلام عن صلاحية الإقامة الخاصة بهم عبر ابشر الجوازات على أن يتوفر لديهم حساب على منصة أبشر الرسمية ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أبشر استعلام عن صلاحية الإقامة.

أبشر استعلام عن صلاحية الإقامة

يمكن استخدام أبشر استعلام عن صلاحية الإقامة لكافة الوافدين بإتباع الإجراءات التالية:

الولوج إلى منصة أبشر الرسمية.

النقر على أبشر أفراد.

تدوين معلومات دخول حساب المستخدم وكذلك الرمز الخاص بالتحقق.

اختيار الاستعلامات ومنها يتم النقر على خدماتي.

تحديد خيار الجوازات، ومنه الضغط على استعلام عن صلاحية الإقامة.

تعمل المنصة على نقل المستعلم إلى صفحة أخري ليتم تدوين المعلومات المطلوبة وإظهار التفاصيل الخاصة بالإقامة.

عقوبة عدم تجديد الإقامة بالسعودية

هناك بعض الغرامات التي تم فرضها على الوافدين في حال عدم تجديد إقاماتهم وقد بينتها الحكومة السعودية وهي:

يتم تغريم الوافد بمبلغ 500 ريال في حال عدم التجديد لأول مرة.

يدفع الوافد مبلغ 1000 ريال في حال عدم تجديده للإقامة لثاني مرة.

يتم ترحيل الوافد خارج المملكة إضافة إلى منعه من دخول البلاد مدة زمنية تحددها الجهات المختصة إذا لم يقم بتجديد الإقامة للمرة الثالثة.

الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الحدود

أيضًا يتاح للوافد إمكانية معرفة تاريخ انتهاء إقامته عن طريق منصة ابشر باستخدام رقم الحدود على أن يمر بالخطوات التالية:

الذهاب إلى منصة أبشر.

كتابة معلومات حسابه على المنصة، ومن ثم إدخال الرمز.

النقر على صلاحية الإقامة.

تدوين رقم الحدود الخاص به.

اختيار كلمة استعلام، ليظهر أمامه التفاصيل الخاصة بإقامته وموعد تجديدها.

رسوم تجديد الإقامة بالسعودية

هناك بعض الرسوم التي فرضتها الحكومة السعودية على راغبي تجديد الإقامات من الوافدين وتتمثل في:

مبلغ 600 ريال إذا كان الوافد مسجلًا كعمالة منزلية.

مبلغ 650 للعمال العاملين بالمنشآت.

مبلغ 1350 ريال إذا كان العامل ضمن العمالة الزائدة عن العدد المقرر للمؤسسة.

إضافة إلى أن الوافد إذا رغب في تغيير المسمى الخاص بمهنته فيقوم بسداد مبلغ 100 ريال.