نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليم السعودي توضح شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1443 وفق اللائحة الجديدة 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة وضحت وزارة التعليم السعودية عبر صفحتها الرسمية شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1443، وذلك وفق اللائحة الجديدة للوظائف التعليمية والتي قدرت مبلغ المكافأة الذي سيتم صرفه مع نهاية الخدمة، وتقدر تلك المكافأة للمعلمين من الوزارة كشكر لهم على جميع الجهود التي يبذلوها تجاه المنظومة التعليمية، وقيامهم بتأدية واجباتهم، لذلك وضعت الوزارة شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1443، وسوف نوضحها عبر السطور التالية.

شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 1443

وضحت وزارة التعليم السعودية شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة لجميع المعلمين والمعلمات بالسعودية، ونوهت انه يتمكن المعلمين من الحصول علي تلك المكافأة في حالة استيفاء الشروط التالية:

يجب ألا يكون قد أمضى أقل من 10 سنوات في منصب تدريسي وفقًا لنظام لائحة التعليم الجديد 1443. علاوة على ذلك فإن خدمة الموظف نهائية بعد دخول اللوائح حيز التنفيذ. أن يكن المعلم قد وصل لسن التقاعد. لا يمكن دفعها للأشخاص المعاقين أو المتوفين. لا يحق للمدرس دفع البدل إذا تم إنهاء خدمته التعليمية بالفصل أو لأسباب أخرى مختلفة. يجب استيفاء هذه المتطلبات من أجل دفع مكافأة نهاية الخدمة والإلمام بجميع القوانين المتعلقة بالسياسة الأكاديمية 1443.

مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين 2022

من خلال قرار مجلس الوزراء السعودي علي تعديل نظام التقاعد المدني والتأمينات؛ يرغب العديد من الأشخاص العاملين بوزارة التعليم معرفة إذا كان هناك زيادة لمكافأة نهاية الخدمة أم لا، فمن الجدير بالذكر أن مكافأة نهاية الخدمة يتم احتسابها علي الرتبة التي يشغلها المعلم، بالإضافة إلي مدة السنوات التي تم العمل بها، بالإضافة إلي ما سبق ذكره فان المعلم المساعد يتم صرف ما لا يقل عن 9000 ريال سعودي، وذلك بعد أن أمضى 10 سنوات في الوظيفة، أما إذا عمل المعلم لمدة 40 عامًا في التعليم يحصل على مكافأة قدرها 12400 ريال سعودي.

سلم رواتب المعلمين بالمملكة العربية السعودية 2022

تم الإعلان عن إدراج سلم رواتب المعلمين بالمملكة العربية السعودية في نظام فارس الإلكتروني للخدمة الذاتية، وأكدت الوزارة انه يتثنى لجميع العاملين في الكوادر التعلمية من الولوج إلي (رابط نظام فارس الخدمة الذاتية).

من خلال انفوجرافيك تم نشره علي الصفحة الرسمية لنظام فارس فان سلم رواتب المعلمين علي النحو التالي:

بالإضافة إلي ما سبق ذكره فان أيقونة التعرف علي الرواتب من خلالها يتعرف الموظف علي سلم الرواتب وكم قيمة المكافاءة التي سوف يحصل عليها، بالإضافة إلي التعرف علي راتبه الشهري.