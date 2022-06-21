كيف اسجل في التأمينات الاجتماعية أون لاين GOSIOnline

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كيف اسجل في التأمينات الاجتماعية أون لاين، ولتسجيل الضمان الاجتماعي دور كبير وفعال في أي مجتمع ، لأنه يهدف إلى تحقيق التضامن الاجتماعي الذي يضمن الحياة الكريمة للكثير من المواطنين العاملين أو غير العاملين وفقا لظروفهم وحاجتهم إلى دفع أجورهم ، وتمكينهم من العيش حياه كريمه في التي يمكن ان مواكبه الحياة سواء كانت مرتبطة بالعمر أو المرض أو التقاعد أو غيرها من الظروف التي من المتوقع ان نختبرها سيأتي التامين الاجتماعي كدعم لنا في مثل هذه الظروف، وفي المملكة العربية السعودية ، أنشئت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وهي تعمل علي تنفيذ أهدافها والوفاء برغباتها من نظام التامين الاجتماعي في المملكة، ويتم ذلك من خلال تطبيق نظام يجمع الأموال من أصحاب العمل أو التامين أو أفراد أسرهم، ونتابع معكم في السطور القادمة كيف اسجل في التأمينات الاجتماعية أون لاين.
كيف اسجل في التأمينات
كيف اسجل في التامينات الاجتماعية، ولفهم الضمان الاجتماعي لموسوعة التكنولوجية التي نعيش في هذا العصر وما يتم القيام به من قبل الأجهزة التقنية والهواتف الذكية وغيرها من حيث تسهيل العديد من التفاعل بين المواطنين مع نظام التامينات الاجتماعية المشاركة والوصول إلى خدماتها في سهله وسهله ، التالي فان المنظمة العامة للتأمينات الاجتماعية تفعيل موقع علي شبكه الإنترنت من تلقاء نفسها المقدمة من خلالها العديد من الخدمات إلكترونية للمشاركين في التامين ، والذي هو من خلال التسجيل في التامين الاجتماعي من خلال بوابه التامينات الاجتماعية أون لاين علي الإنترنت.
- سيتم توجيهك إلى صفحه تسجيل التأمينات الاجتماعية، وسوف تجد العديد من الخيارات بما في ذلك خيار مشترك .
- سيتم عرض صفحه التسجيل الخاصة بالتامين عبر الإنترنت وتحتوي علي العديد من المساحات المطلوب ملؤها ببيانات المشترك ، وهذه البيانات هي:
- ادخل رقم الهوية الوطنية للمشترك.
- اكتب عنوان بريد إلكتروني خاص للمشترك ، ويجب تنشيط البريد إلكتروني ويمكن للمشترك الوصول ألية حتى يتم تنشيط الحساب.
- ثم يتم تأكيد عنوان البريد إلكتروني من خلال كتابته مره أخرى.
- كما تتم كتابه كلمه مرور خاصه لإدخال المشترك من خلالها إلى الموقع لاحقا ، ويتم تأكيد ذلك.
- ادخل رقم الجوال للمشترك وتنشيطه لأنه سيتم إرسال رمز التفعيل من خلاله.
- تم تأكيد رقم الهاتف المحمول.
- ستجد صوره برمز التحقق ، وادخلها كما هي في الحقل الفارغ تحتها ، وتأكد من كتابتها بشكل صحيح كما في الصورة حتى يكتمل التسجيل.
- انقر علي الزر حفظ ، ثم انتقل إلى عنوان البريد إلكتروني الخاص بك ، والتي قمت بتسجيلها للتو. ستجد رابطا لتفعيل الحساب.
- تم الانتهاء من تسجيل التامين الاجتماعي. الآن يمكنك تسجيل الدخول إلى بوابه التامين الاجتماعي والاستفادة من جميع الخدمات إلكترونية التي تسهل وتسهل العديد من المعاملات مع شركات التامين ودون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب التامين.
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