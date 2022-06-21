نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 1443 بحسب الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيام قليلة ويهل علينا عيد الأضحى، وقد يتساءل الكثيرون حول موعد إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1443، بالخص للموظفين في القطاع العام بما يشمله من مجالات التعليم والصحة والمالية والتجارة وغيرها من المجالات، أيضاً إجازة الموظفين في القطاع الخاص والمؤسسات الأهلية والخدمية، حيث تعد تلك الإجازة من الفترات الكبيرة التي يعطل فيها العمل، بالعديد من القطاعات، وتحرص الأسر على الترتيب والتنظيم المبكر لكيفية قضاء تلم الأوقات والاحتفال بتلك المناسبة والتي تأتي بعد أداء الركن الخامس من أركان الإسلام.

إجازة عيد الأضحى 1443

أشار العديد من مسئولي الموارد البشرية في الكثير من الهيئات، إلى ما نصت علية لائحة الموارد البشرية في المملكة وقانون العمل، وعلى حسب ذلك تم تحديد موعد إجازة العيد للعاملين في القطاع الحكومي، وعلى حسب تقويم أم القرى، حيث من المنتظر إعلام الوزارات المعنية عن موعد بدايتها رسمياً، وستكون الإجازة من نهاية دوام يوم عمل الخميس الموافق الأول من ذي الحجة 1443 على حسب تقويم أم القرى، حيث استشهد المسئولين بأنه في حالة وقع يوم بين عطلتين رسميتين، فيتم احتساب هذا اليوم إجازة، وبالتالي فإن يوم الأحد 4 ذي الحجة، يقع بين يومي السبت 3 ذي الحجة، و الإثنين 5 ذي الحجة، وعلية سيتم احتساب هذا البوم إجازة رسمية.

تستمر إجازة عيد الأضحى المبارك حتى يوم الثامن عشر من شهر ذي الحجة 1443، حيث يعود بعدها الموظفين والعاملين بالقطاعات الحكومية لممارسة أعمالهم.

إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

أشارت مصادر إلى أن الموعد المرجح لبدء إجازة عيد الأضحى في العديد من القطاعات الخاصة، سيكون من نهاية يوم عمل الأربعاء 7 ذو الحجة 1443، والذي يوافق 6 يوليو 2022، وبطبيعة الحال تعلن كل منشأة عن مدة العطلة وفق اللوائح والقوانين.

إجازة العيد لتداول

أعلنت شركة تداول السعودية عن مواعيد إجازة عيد الأضحى 1443، وسيكون ذلك من نهاية دوم الأربعاء الموافق السابع من ذي الحجة، ويكون استئناف العمل بالشركة بداية من يوم الأربعاء 14 ذي الحجة 1443، الموافق 13 يوليو 2022.

تم نشر بيانات حول موعد الإجازة للقطاع الصحي ولكن ننتظر أن يتم الكشف عنها من مصدر موثوق، وخروج إعلان رسمي من وزارة الموارد البشرية.