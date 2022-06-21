طريقة استخراج رقم سداد مكتب العمل 1443 وزارة العمل السعودية

نتناول مع حضراتكم بالتفصيل طريقة استخراج رقم سداد مكتب العمل، حيث يوفر مكتب العمل والعمال السعودي العديد من الخدمات للمواطنين السعوديين وحتى غير السعوديين من المغتربين المقيمين على الأراضي السعودية مع وجود الموقع الالكتروني لمكتب العمل أصبح أسهل بكثير من ذي قبل ، حيث يمكنك الآن إتمام بعض الخدمات إلكترونياً بشكل كامل دون الاضطرار إلى الذهاب إلى أحد مقرات مكتب العمل في المملكة، وتتيح وزارة العمل السعودية بعض الخدمات عبر موقعها الرسمي على شبكات الإنترنت ، وذلك بهدف توفير العناء على المواطنين ومن بين تلك الخدمات هي خدمات استخراج رقم سداد رخصة العمل وأيضا يمكنكم حجز موعد في مكتب العمل التي يقبل عليها الكثير من العملاء سواء من أجل حجز موعد ما أو إلغاؤه أو معرفة أي تفاصيل خاصة بالشركة أو المؤسسة الأخرى التي يتم التعامل معها.

استخراج رقم سداد مكتب العمل

وإذا كنت تريد استخراج رقم سداد رخصة العمل من مكتب العمل ، كل ما عليك فعله هو أن تذهب مباشرة إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية على الأنترنت ، ومن ثم التوجه إلى قسم إصدار أو تجديد رخص العمل التابعة للقسم الخاص بالخدمات الإلكترونية بالموقع، هنا سيطلب منك كتابة بعض البيانات الشخصية مثل رقم الإقامة الخاصة بك وتاريخ ميلادك وغير ذلك من البيانات التي يمكن بها تحديد هويتك بشكل دقيق ، قم بكتابة هذه البيانات ، و من ثم قم بالضغط علي أيقونة بحث، وهنا سوف يظهر لك رقم السداد الخاص بالرخصة ، قم بأخذ هذا الرقم وتوجه إلي اقرب مكتب عمل لكي تقوم بسداد الرسوم المستحقة من اجل استلام رخصة العمل الجديدة ، جدير بالذكر أن صلاحية هذه الرخصة ستستمر لمدة عام كامل من تاريخ إصدارها ، يتوجب عليك بعد ذلك تجديدها مرة أخرى.

وزارة العمل الخدمات الإلكترونية فتح ملف

من جملة الخدمات الإلكترونية التي تقدم عبر البوابة الإلكترونية لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية هي خدمة فتح ملف منشأة ، فإذا كنت صاحب منشأة جديدة وتود عمل التراخيص لها يجب عليك فتح ملف خاص بهذه المنشأة ونوع نشاطها وتراخيصها و غير ذلك ، ويمكنك فتح ملف للمنشأة الخاصة بك عن طريق التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية واختيار خدمة ” فتح ملف منشأة جديدة ” ، ثم اختيار نوع المنشأة ونشاطها وفرعها الرئيسي ، ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة والتي تتعلق بصاحب المنشأة وتراخيص المنشأة وعنوان مقرها ، وأخيراً قم بالإقرار بصحة هذه البيانات التي قمت بإدخالها ليقوم الموقع بحفظ جميع البيانات و استخراج طلب جديد ، بعد الرد الآلي من وزارة الداخلية بالموافقة ، يفتح الملف آلياً.