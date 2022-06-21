نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط أرض وقرض وزارة الإسكان وخطوات التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط أرض وقرض وزارة الإسكان هي الشروط التي تم وضعها من قبل الوزارة والتي من شأنها تحديد مدى أحقية المواطن في الحصول على قطعة أرض من عدمه، وينبغي على راغب الاستفادة من تلك الأراضي التسجيل في وزارة الإسكان بالإضافة إلى التقديم على منتجات وزارة الإسكان المختلفة ويمكن للمتقدم متابعة إجراءات أرض وقرض استعلام للتعرف على حالة طلبه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على شروط أرض وقرض وزارة الإسكان.

شروط أرض وقرض وزارة الإسكان

تم وضع شروط أرض وقرض وزارة الإسكان لضمان الحصول على أقصي استفادة من الأراضي المتوفرة والتأكد من وصولها لمستحقي الدعم وتضم تلك الشروط:

يشترط تحديد قطعة أرض فقط من خلال المعروض بالموقع الرسمي للوزارة.

قدرة العميل الشرائية ينبغي أن توهله للحصول على قرض لاستكمال أعمال البناء في الوقت المحدد له.

ينبغي لراغب التقديم أن يبدأ عمره من 25 عام.

كون المتقدم للاستفادة من الأراضي مستحقًا للدعم إحدى الشروط الأساسية للطلب.

كيف احصل على ارض وقرض

يتساءل الأفراد عن كيفية التقديم على وزارة الإسكان أرض وقرض ولذا سوف نستعرض فيما يلي طريقة التقديم:

عليك أولًا الذهاب إلى بوابة سكني.

النقر على الأراضي السكنية عن طريقة تبويب الحلول المتوفر بالصفحة.

تقوم البوابة باستعراض الأراضي التي وفرتها الوزارة.

اختيار المخطط المفضل لك والتوجه إلى البناء الذاتي.

تطلب المنصة اختيار المدينة والمنطقة المراد حجز الأرض بها، ومن ثم تعرض الأراضي المتاحة.

يجب إتباع تعليمات الصفحة بكل دقة حتى يتم إرسال الكود الخاص بتوقيع العقد.

بعد إدخال الكود تظهر أمامك رسالة مفادها إتمام توقيع عقدك بنجاح.

تسجيل أرض وقرض وزارة الإسكان

بعد الانتهاء من إجراءات التقديم والحصول على العقد يتم المرور ببعض الخطوات من قبل الوزارة والمتمثلة في مراجعة الطلب والتأكد من أحقية المتقدم ومن ثم تعمل الوزارة على التواصل لإبلاغه بضرورة التوجه لاستلام الأوراق الخاصة بالأرض والبدء في خطوات البناء.

منتجات وزارة الإسكان

إضافة إلى توفير الوزارة لعدد كبير من القطع المجانية فقد وفرت العديد من المنتجات الأخرى والتي على رأسها شراء وحدة سكنية من السوق وكذلك الوحدات تحت الإنشاء بالإضافة إلى طرح عدد من الفلل الجاهزة ويمكن التعرف على كافة المنتجات عن طريق زيارة الموقع الرسمي لمنصة سكني.