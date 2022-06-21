معرفة رسوم مكتب العمل برقم الإقامة 1443 وزارة الموارد البشرية

تمتد صلاحية رخصة العمل بعد سداد الرسوم الخاصة بها لمدة عامٍ كامل، يجب بعدها عليك تجديدها مرة أخرى حتى لا تقع تحت طائلة القانون، الجدير بالذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أتاحت فترة صلاحية لمدة 14 يوم لدفع رسوم مكتب العمل رقم الإقامة، يتم احتساب هذه الأيام من تاريخ تقديم الطلب إلكترونياً، وتأتي هذه الخدمة من ضمن حزمة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبر بوابتها الإلكترونية، وذلك بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين عبء الذهاب إلى مقر مكتب العمل، وبدلاً عن ذلك يمكنهم أتمام هذه الاجراءات إلكترونياً بشكل كامل، ونتابع معكم في السطور القادمة طريقة معرفة رسوم مكتب العمل.

معرفة رسوم مكتب العمل برقم الإقامة

معرفة رسوم مكتب العمل برقم الإقامة 1443 أعلنت المملكة في وقت سابق عن قرار نهائي حول رسوم المقيمين بالسعودية ورسوم تجديد الإقامة بالمملكة ، حيث صرحت وزارة العمل بالتضامن مع إدارة الجوازات بالمملكة عن تخفيض فترة تأشيرة الإقامة من 6 أعوام إلى 4 أعوام ، كما أعلنت عن قرارات جديدة تخص رسوم تجديد الإقامة للوافدين، ورسوم تغيير الوظيفة ، وأسعار تجديد إقامة العمالة المنزلية و فيما يلي بعد الرسوم الشائع الاستعلام عنها ، وبالأرقام.

رسوم الإقامة للوافدين وصلت 650 ريال سعودي.

رسوم المرافقين سواء للمواليد الجدد أو الخاصة بإدراج تابع من خارج المملكة بلغت نحو 2000 ريال سعودي.

أسعار تغيير المهنة للمغتربين وصلت نحو 1000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة بلغت 2000 ريال سعودي وذلك للمرة الأولى فقط.

أسعار نقل الكفالة لثاني مرة وصلت 4000 ريال سعودي.

رسوم نقل الكفالة لثالث مرة وصلت 6000 ريال سعودي.

طريقة استخراج رقم سداد مكتب العمل

يمكنك الاستعلام عن طريقة استخراج رقم السداد من مكتب العمل إلكترونياً عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل السعودية ، وذلك باتباع الخطوات التالية :