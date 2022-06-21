انت الان تتابع خبر بيان جديد من الداخلية السعودية حول سفر المواطنين إلى عدد من الدول.. تفاصيل والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت وزارة الداخلية السعودية بإصدار بيان جديد اليوم حول السفر المباشر والغير مباشر إلى عدد من الدول الأجنبية، وجاء هذا البيان عقب متابعة الوضع الوبائي في هذه الدول، وما قامت الجهات الصحية والمعنية برفعه للجهات المختصة حول الوضع العالمي لوباء كورونا.

*بيان الداخلية حول السفر لعدد من الدول:

وذكرت الداخلية السعودية في بيانها المنشور عبر صفحتها الرسمية بتويتر، أنه تقرر رفع تعليق السفر الغير مباشر والمباشر إلى كل من الدولة التركية، وجمهورية الهند، وجمهورية فيتنام الإشتراكية، وجمهورية أثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.

*تقرير الصحة حول إصابات كورونا اليوم:

إلى ذلك أعلنت وزارة الصحة اليوم عن الحالة الوبائية في المملكة العربية السعودية، ووفق التقرير اليومي فإن أعداد الإصابات اليوم الثلاثاء الموافق الحادي والعشرين من يونيو الجاري بلغت نحو 1143 حالة جديدة.