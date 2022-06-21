انت الان تتابع خبر وزارة التعليم السعودية تعلن عن شروط جديدة للموفدين و المبتعثين.. وعقوبات قاسية للمخالفين والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - دعت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية إلى ضرورة الالتزام بالمدة الزمنية التي تم تحديدها للانتهاء من المؤهل العلمي، حسب الخطة الدراسية التي تم اعتماده للبرنامج المتقدم له مع الالتزام بالدراسة منذ بداية العام الجامعي وهي خاصة بالمنتظمين بالدراسة، ورفضت الوزارة تمديد الدراسة أو تغيير المدينة او الجامعة او التخصص او تأجيل الدراسة أو الانسحاب منها .
ع*قوبة مخالفة قرار التعليم:
وذكرت الوزارة أن أي تغيير بخطة الدراسة لن يتم اعتماده إلا بموافقة مدير التعليم بالإدارة التعليمية التي يتبعها أو بقرار من صاحب الصلاحية بالوزارة، و محذرة من مخالفة هذا القرار و مؤكدة أن من يخالفه فلن يكون له حق التقدم بطلب للحصول على أي دورة تدريبية فصلية خارجية أو داخلية كما لن يكون من حقه التقدم لأي برامج تأهيلية لعامين متتاليين .
*شروط التعليم للموفدين و المبتعثين:
هذا وحددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعض الشروط للموفدين و المبتعثين، وهي :
ـ عدم تقديم طلب للنقل الخارجي خلال الدراسة من إدارته التعليمية
ـ عدم تقديم طلب للنقل من الإدارة التعليمية التي يتبعها إلا بعد مرور عامين من الحصول على المؤهل أو بموافقة مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة
ـ يكون العمل بالوزارة بعد الحصول على الدرجة العلمية التي انتهى منها أثناء الخدمة وتكون مدة عمل فعلية تساوي فترة دراسته أثناء خدمته
ـ لمدة عامين ليس من حقه التقدم بأي طلب للحصول على برنامج تأهيلي أو مؤهل علمي وذلك عند إخفاقه في الدراسة و يبدأ حسابها من تاريخ طي القيد، مع تسليم صورة معتمدة من التقارير الدراسية لكل فصل لإدارة الإيفاد و الابتعاث بالإدارة التعليمية ، ويتحمل المرشح كل ما صدر في حقه من الجزاء أو قرارات من الإدارة العامة للإيفاد أو الابتعاث إذا أخل بنظام و لوائح الجامعة أو في حالة إخلاله بالشروط الخاصة بالدرجة العلمية التي تقدم لها
ـ أن يلتزم بلائحة الإيفاد بالداخل و لائحة الانبعاث بالخارج و تسديد كل الرسوم ومنها الراتب و بدل الانتقال الشهري بناء على قرار الإدارة العامة للإيفاد و ابتعاث و قرار لجنة تدريب و ابتعاث موظفي الخدمة المدنية وحسب المادة السابعة من لائحة الإيفاد ” ومن يرفق مبررات تقتنع بها اللجنة يتم استثنائه
ـ حسب رؤية الوزارة، الموافقة على المهمة التعليمية التي تم تكليفه بها وعلى مدتها و مقرها بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب و الذي تم تحديده من قبل
*التسجيل ببرامج الإيفاد:
كما أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتحها لباب التسجيل في برامج الابتعاث و الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية 2022 من خلال نظام ” فارس “، يأتي ذلك في إطار توجه الوزارة لتطوير و تأهيل شاغلي الوظائف الخاصة بالتعليم حسب المعايير المهنية و الاحتياجات التدريسية، وما يسمح للوصول إلى تحقيق أداء أمثل و تحسين مخرجات التعليم، و تطوير منتسبي التعليم ودعمهم بما يسمح بالقيام بأدوارهم الفعالة التي تساعد على تحقيق رؤية المملكة 2030، واعتمدت الوزارة خطة تشغيلية للإدارة العامة للابتعاث و الإيفاد 2022، وهي تحتوى على برامج الابتعاث للدراسة بالخارج، و الإيفاد للدراسة بالداخل، وبرامج التطوير المهني و المسارات الثانوية و الاختبارات الدولية و برامج التطوير للقيادات التعليمية و القيادات المدرسية .