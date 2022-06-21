وزارة التعليم السعودية تعلن عن شروط جديدة للموفدين و المبتعثين.. وعقوبات قاسية للمخالفين

ع*قوبة مخالفة قرار التعليم:

وذكرت الوزارة أن أي تغيير بخطة الدراسة لن يتم اعتماده إلا بموافقة مدير التعليم بالإدارة التعليمية التي يتبعها أو بقرار من صاحب الصلاحية بالوزارة، و محذرة من مخالفة هذا القرار و مؤكدة أن من يخالفه فلن يكون له حق التقدم بطلب للحصول على أي دورة تدريبية فصلية خارجية أو داخلية كما لن يكون من حقه التقدم لأي برامج تأهيلية لعامين متتاليين .

*شروط التعليم للموفدين و المبتعثين:

هذا وحددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بعض الشروط للموفدين و المبتعثين، وهي :

ـ عدم تقديم طلب للنقل الخارجي خلال الدراسة من إدارته التعليمية

ـ عدم تقديم طلب للنقل من الإدارة التعليمية التي يتبعها إلا بعد مرور عامين من الحصول على المؤهل أو بموافقة مدير التعليم بالمنطقة أو المحافظة

ـ يكون العمل بالوزارة بعد الحصول على الدرجة العلمية التي انتهى منها أثناء الخدمة وتكون مدة عمل فعلية تساوي فترة دراسته أثناء خدمته

ـ لمدة عامين ليس من حقه التقدم بأي طلب للحصول على برنامج تأهيلي أو مؤهل علمي وذلك عند إخفاقه في الدراسة و يبدأ حسابها من تاريخ طي القيد، مع تسليم صورة معتمدة من التقارير الدراسية لكل فصل لإدارة الإيفاد و الابتعاث بالإدارة التعليمية ، ويتحمل المرشح كل ما صدر في حقه من الجزاء أو قرارات من الإدارة العامة للإيفاد أو الابتعاث إذا أخل بنظام و لوائح الجامعة أو في حالة إخلاله بالشروط الخاصة بالدرجة العلمية التي تقدم لها

ـ أن يلتزم بلائحة الإيفاد بالداخل و لائحة الانبعاث بالخارج و تسديد كل الرسوم ومنها الراتب و بدل الانتقال الشهري بناء على قرار الإدارة العامة للإيفاد و ابتعاث و قرار لجنة تدريب و ابتعاث موظفي الخدمة المدنية وحسب المادة السابعة من لائحة الإيفاد ” ومن يرفق مبررات تقتنع بها اللجنة يتم استثنائه

ـ حسب رؤية الوزارة، الموافقة على المهمة التعليمية التي تم تكليفه بها وعلى مدتها و مقرها بعد حصوله على المؤهل العلمي المطلوب و الذي تم تحديده من قبل

*التسجيل ببرامج الإيفاد:

كما أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن فتحها لباب التسجيل في برامج الابتعاث و الإيفاد لشاغلي الوظائف التعليمية 2022 من خلال نظام ” فارس “، يأتي ذلك في إطار توجه الوزارة لتطوير و تأهيل شاغلي الوظائف الخاصة بالتعليم حسب المعايير المهنية و الاحتياجات التدريسية، وما يسمح للوصول إلى تحقيق أداء أمثل و تحسين مخرجات التعليم، و تطوير منتسبي التعليم ودعمهم بما يسمح بالقيام بأدوارهم الفعالة التي تساعد على تحقيق رؤية المملكة 2030، واعتمدت الوزارة خطة تشغيلية للإدارة العامة للابتعاث و الإيفاد 2022، وهي تحتوى على برامج الابتعاث للدراسة بالخارج، و الإيفاد للدراسة بالداخل، وبرامج التطوير المهني و المسارات الثانوية و الاختبارات الدولية و برامج التطوير للقيادات التعليمية و القيادات المدرسية .