انت الان تتابع خبر ذنب مغفور..تعرف على أسعار برامج الحج السياحي بعد زيادتها والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استقرت وزارة السياحة والأثار؛ على زيادة أسعار برامج الحج لعام 2022؛ حسبما صرح مصدر وزاري.

وأضاف المصدر؛ أن الزيادة في برامج الحج؛ بلغت 12 ألف جنيه لبرامج الحج الاقتصادي؛ و16 ألف جنيه لبرامج الحج الخمسة نجوم؛ مشيرًأ إلى أن الزيادة جاءت عقب الزيادة في الخدمات سواء الإقامة أو الإعاشة.

برنامج الحج الخمسة نجوم

ينقسم برنامج الحج الخمسة نجوم إلى نوعان دون احتساب سعر تذكرة الطيران:

البرنامج الأول: وسعره 193 ألفا و500 جنيه؛ ويقيم الحجاج بفنادق صف أول على الحرم المكي؛ وحتى مسافة 250 متر من الحرم

البرنامج الثانى: ويبلغ سعره 173 ألفا و500 جنيه؛ وتبعد فنادق الإقامة مسافة ما بين 250 إلى 1250 متر عن الحرم المكي؛ على أن الفنادق صف ثاني.

أسعار الحج الاقتصادي

البرنامج الأول: تبلغ قيمته 104 ألفا و500 جنيه؛ والإقامة في فنادق إيواء سياحي وتبعد 1250 متر عن الحرم المكي.

البرنامج الثاني: يبلغ سعره 99 ألفا و500 جنيه؛والإقامة في فنادق إيواء سياحي وتبعد 3000 متر عن الحرم المكي.

البرنامج الثالث: سعره 94 ألفا و500 جنيه؛ وتنقسم الإقامة ما بين فنادق قريبة من الحرم المكي وأخري بمنقطة العزيزية.