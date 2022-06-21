انت الان تتابع خبر اتفرج : رائحة لحوم متعفنة تقود مراقبي الصحة السعودية إلى مطعم بخاري في الرياض.. لن تصدق ماذا وجدوا (فيديو) والان مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تمكنت قوات الأمن السعودية من إلقاء القبض على سماسرة مطعم بخاري في العاصمة الرياض، بعد أن فاحت رائحة تعفن لحوم فاسدة صادرة من إحدى الشقق حولوها إلى مكان لتقطيع اللحوم والدواجن وتجهيزها للمطعم.

وأكدت أمانة منطقة الرياض، ضبط السماسرة عبر حسابها الرسمي في تويتر، وبثت مقطع فيديو يوثّق لحظة دهم المكان. وأوضحت الأمانة: "صادرنا المضبوطات.. وأوصدنا الأبواب الخارجية للعمارة بالكامل"، بعدما قادت روائح تعفن اللحوم 14 جهة حكومية إلى المكان، والقبض على سماسرة مطعم بخاري حوّلوا شقة سكنية إلى معملٍ لتقطيع الدواجن وتجهيزها، وسط العاصمة".