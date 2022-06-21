انت الان تتابع خبر إعلان جديد ومهم من وزارة التعليم السعودية حول مكافآت المعلمين.. من تتوفر فيهم هذه الشروط والضوابط والان مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين، وهذه المكافأة التي تصرف لهم هي بمثابة شكر وعرفان على الجهود المبذولة من طرف المدرسين وقيامهم بواجبهم على أكمل وجه، وحرصهم على أن يحقق الطلاب أفضل الدرجات، وتقديم الشروحات الكافية لهم من أجل الوصول لمبتغاهم وإيصال المعلومات بشكل صحيح لهم.
وقد حددت الوزارة مجموعة من الضوابط التي يجب أن تتوفر في المعلم السعودي حتى يحصل عليها، وهذا ما سنتعرف عليه معا.
*شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين:
هذا ويرغب المعلمين في السعودية في معرفة شروط صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين، والتي أقرتها وزارة التربية والتعليم، وقد جاءت على هذا النحو:
ـ أن يكون المعلم في سن التقاعد وهو ستون سنة
ـ إن أصيب المعلم بعجز يمنعه من أداء عمله، تُصرف له المكافأة حسب السنوات التي قضاها في مهنته
ـ يتم صرف المكافأة أيضا حسب العقد بين الموظف وصاحب العمل، وقيمة المكافأة تختلف باختلاف سنوات خدمته
ـ حالات صرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين
ـ تُصرف مكافأة نهاية الخدمة للمعلمين في حالات محددة، وهي:
ـ في حال قضى المعلم مدة أكثر من عشر سنوات في العمل، سيتم صرف المكافأة له بشكل كامل
ـ قد لا تصرف المكافأة للمعلم إن قضى مدة أقل من عامين في التعليم
ـ إن قضى المعلم فترة تتراوح ما بين سنتين إلى ثلاث سنوات في العمل، سيصرف له ثلث راتب المكافأة
ـ أما إن انتقل المعلم إلى مدرسة غير مدرسته، فقيمة المكافأة ستبقى ثابتة ولن تتغير
ـ تحسب قيمة المكافأة بالنظر لآخر راتب تقاضاه المعلم أثناء عمله.